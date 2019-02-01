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Türk arama kurtarma ekipleri göreve hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:30 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve arama kurtarma ekipleri, Türk sahasında denizde yaşanabilecek her türlü tehlikeye karşı 7 gün 24 saat görevini sürdürüyor.Son dönemde Doğu Akdeniz’de meydana gelen doğa olayları özellikle denizcilerin hayatlarını tehlikeye atıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve arama kurtarma ekipleri, Türk sahasında denizde yaşanabilecek her türlü tehlikeye karşı 7 gün 24 saat görevini sürdürüyor.
Son dönemde Doğu Akdeniz’de meydana gelen doğa olayları özellikle denizcilerin hayatlarını tehlikeye atıyor. Antalya Körfezi’nde hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar ve oluşan hortumlar ile meydana gelen dev dalgalar birçok can kaybı ve maddi hasara sebebiyet verdi. Kurtarma faaliyetlerinin planlı ve iyi bir organizasyon ile sağlanması büyük önem taşırken, Türk Arama Kurtarma teşkilatlarında yer alan tüm kurumlar ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’deki denizcilerin Türk sahası içerisinde denizde yaşayacakları her türlü tehlikeli duruma karşı 7 gün 24 saat görevinin başında. Denizde acil yardıma ihtiyacı olanlar, TRMRCC@UAB.GOV.TR adlı e-posta adresinden veya 0312 231 91 05 nolu telefondan ulaşarak yardım isteyebiliyor.

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