HABER

Türk Arama Kurtarma teşkilatı denizlerde hayat kurtarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 15:51 | Son Güncelleme

Antalya Körfezi'nde hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar ve oluşan hortumlar ile dev dalgalar, arama kurtarma ekiplerinin önemini bir kez daha ortaya koydu - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve arama kurtarma ekipleri, Türk arama kurtarma sahası içindeki denizlerde yaşanan her türlü tehlikede denizcilerin yardımına koşmak için göreve hazır - Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki tüm denizciler, yardıma ihtiyaç duyduklarında Türk Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşabiliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve arama kurtarma ekipleri, Türk arama kurtarma sahası içerisindeki denizlerde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor.

Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan doğa olayları, önceki yıllarda görülmeyen afet boyutundaki fırtınalarla hortumlar denizcilerin hayatlarını tehlikeye atıyor.

Geçen ay Antalya Körfezi'nde hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar ve oluşan hortumlar ile dev dalgalar can kaybı ve büyük hasara yol açtı.

Limanlarda olmasına rağmen birçok gemi hasara uğrarken, açıkta bulunan gemiler ise yardım talebinde bulundu. ​

Yetkililerden alınan bilgiye göre, denizde meydana gelen olaylar, karadakilere göre daha tehlikeli olurken kurtarma faaliyetlerinin de çok planlı ve etkili gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Hatanın telafisinin olmadığı ve zamana karşı yarışıldığı bu durumlarda, kazazedelerin sağlıklı bir şekilde kurtarılması hayati önem taşıyor.

Bu tür durumlarda ​arama kurtarma faaliyetleri, Türk arama kurtarma sahası içerisinde gerektiğinde TSK unsurlarının da katılımıyla, sivil ve askeri unsurlardan oluşan ekipler tarafından 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki tüm denizcilerin denizde yaşayacakları her türlü tehlikeli durumda Türk Arama Kurtarma teşkilatlarında yer alan tüm kurumlar ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yardıma koşuyor.

Denizde yardıma ihtiyacı olanlar, Türk Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine TRMRCC@UAB.GOV.TR web adresinden ya da 312 231 91 05 numaralı telefondan ulaştıklarında gerekli yardımı hızlı şekilde alabiliyor.

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
İstanbul'da korkunç görüntüİstanbul'da korkunç görüntü
İzciler zoru başardıİzciler zoru başardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama kurtarma

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.