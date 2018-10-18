Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'ın yargılandığı dava

EDİRNE (AA) - Edirne'de "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'ın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık İnaç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, avukatı duruşmada hazır bulundu.

Şarkıcı İnaç, savunmasında sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yazılan yazılarla bir alakasının olmadığını, terör örgütüyle ilgili fotoğraf ve video paylaşımını da kimin yaptığını bilmediğini ileri sürdü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İnaç, yaşadığı sağlık sorunlarının cezaevi koşullarında daha fazla arttığını söyledi.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan İnaç, "Eğer terör örgütü üyesi olsaydım Türkiye'ye gelmezdim. 24 Haziran seçimleri için HDP'den düğün etkinliklerine katılmam için davet aldım. Suçlandığım gibi sosyal medya üzerinden propaganda yapsaydım, Türkiye'ye gelmezdim." dedi.

Savunmanın ardından duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, İnaç'ın Atatürk'e hakaret ve silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza almasını, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ise beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatlara savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme ayrıca Saide İnaç'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"Hozan Cane" olarak tanınan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç, HDP'nin seçim çalışması geldiği Edirne'de polis uygulama noktasında gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

