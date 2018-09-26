EDİRNE (AA) - Edirne'de "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'ın yargılanmasına başlandı.
Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık İnaç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken avukatı duruşmada hazır bulundu.
Şarkıcı İnaç, savunmasında sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yazılan yazılarla bir alakası olmadığını, terör örgütüyle ilgili fotoğraf ve video paylaşımını da kimin yaptığını bilmediğini ileri sürdü.
PKK'nın üst düzey yöneticilerinden terörist başı Murat Karayılan ve teröristlerle çektirdiği fotoğrafla ilişkin İnaç, "Kandile gazeteci heyetiyle gitmiştim. O zaman barış süreci vardı. Kandile sanatçı olarak gittim. Herkes fotoğraf çektirdi, ben de Karayılan ile fotoğraf çektirdim. Terör örgütü üyeleriyle silahlı fotoğraflarım ise çektiğim filmin bir parçasıydı. Orada film çekiyorduk. O yüzden kıyafet ve silahlar vardı. Diğer fotoğraf ve videolar montaj, onları kabul etmiyorum." dedi.
Mahkeme başkanının sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren sözlerini sorması üzerine İnaç, "Ben Mustafa Kemal Atatürk hayranıyım. Onunla ilgili asla kötü konuşmadım. Bu paylaşımlar bana ait değil." diye cevap verdi.
İnaç, elinde silah ve üzerinde terörist kıyafetleriyle çekilen fotoğrafları için de "film çekiyorduk" savunması yaptı.
Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından İnaç'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
"Hozan Cane" olarak tanınan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç, 3 ay önce HDP'nin seçim çalışması geldiği Edirne'de polis uygulama noktasında gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.
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