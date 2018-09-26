HABER

Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'ın yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 18:09 | Son Güncelleme

Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'ın yargılanmasına başlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'ın yargılanmasına başlandı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık İnaç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken avukatı duruşmada hazır bulundu.

Şarkıcı İnaç, savunmasında sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yazılan yazılarla bir alakası olmadığını, terör örgütüyle ilgili fotoğraf ve video paylaşımını da kimin yaptığını bilmediğini ileri sürdü.

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden terörist başı Murat Karayılan ve teröristlerle çektirdiği fotoğrafla ilişkin İnaç, "Kandile gazeteci heyetiyle gitmiştim. O zaman barış süreci vardı. Kandile sanatçı olarak gittim. Herkes fotoğraf çektirdi, ben de Karayılan ile fotoğraf çektirdim. Terör örgütü üyeleriyle silahlı fotoğraflarım ise çektiğim filmin bir parçasıydı. Orada film çekiyorduk. O yüzden kıyafet ve silahlar vardı. Diğer fotoğraf ve videolar montaj, onları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme başkanının sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren sözlerini sorması üzerine İnaç, "Ben Mustafa Kemal Atatürk hayranıyım. Onunla ilgili asla kötü konuşmadım. Bu paylaşımlar bana ait değil." diye cevap verdi.

İnaç, elinde silah ve üzerinde terörist kıyafetleriyle çekilen fotoğrafları için de "film çekiyorduk" savunması yaptı.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından İnaç'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"Hozan Cane" olarak tanınan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç, 3 ay önce HDP'nin seçim çalışması geldiği Edirne'de polis uygulama noktasında gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

PARTNERŞans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...Şans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...
Öğrencilerin 'kapatılacak' diye ağladığı okulda, eğitim devam edecekÖğrencilerin 'kapatılacak' diye ağladığı okulda, eğitim devam edecek
Oyuncu Yakup Yavru, Amasya'da yaptırdığı mezara defnedildiOyuncu Yakup Yavru, Amasya'da yaptırdığı mezara defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alman şarkıcı duruşma hozan cane inaç şarkıcı Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor

ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da yağmur trafiği! Yola çıkacaklar dikkat

İstanbul'da yağmur trafiği! Yola çıkacaklar dikkat

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.