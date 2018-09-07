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Türk asıllı eski bakan açıkladı: Boşanıyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

Türk asıllı İngiltere eski Dışişleri Bakanı ve Londra Beledeiye Başkanı Boris Johnson ile eşi Marina Wheeler boşanacaklarını açıkladı.

Türk asıllı İngiltere eski Dışişleri Bakanı ve Londra Beledeiye Başkanı Boris Johnson ile eşi Marina Wheeler boşanacaklarını açıkladı.

25 yıllık evli olan çift, ortak açıklamasında, Sun gazetesinde yer alan ayrıldıklarına dair haberi doğruladı ve boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Johnson ve Wheeler, "Birkaç ay önce, 25 yılın ardından ayrılmamızın ikimiz için de iyi olacağına karar verdik. Dört çocuğumuzu arkadaşlar olarak desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Boris Johnson, Temmuz'da Başbakan Theresa May'in Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci) politikalarını sert şekide eleştirerek dışişleri bakanlığından istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson ingiliz bakan Türk asıllı marina Wheeler

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