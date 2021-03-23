Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, Twitter'in kurucusu Dorsey'nin ilk tweet'ini 2,9 milyon dolara satın aldı

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, 15 yıl önce platformu kurarken attığı ilk tweet'ini açık artırmada en yüksek teklifi veren Türk asıllı iş insanı Sina Estavi'ye 2,9 milyon dolara sattı.

Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su olan Estavi, ödediği para karşılığında Dorsey'nin "Just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) dediği tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı sertifikasını alacak.

Estavi dün, teklifini kabul ettiği için Dorsey'e teşekkür etti ve "Gelirin yardım kuruluşuna gidecek olmasından memnunun. Bu sadece bir tweet değil. Sanırım yıllar sonra insanlar Mona Lisa tablosunda olduğu gibi bu tweet'in gerçek değerini anlayacaklar" dedi.

https://twitter.com/sinaEstavi/status/1374063984396136450

Satın alma işleminin duyurulmasının ardından Twitter profili birçok kez ziyaret edilen Estavi'nin, bir kullanıcının "Türkçeyi nasıl söktün?" sorusuna "Aslen Türküm" yanıtını verdi.

Dorsey'nin 21 Mart 2006'da attığı tweet'in satışından elde edilen gelir ise Doğu Afrika'daki yoksullara yardım eden Give Directly adlı kuruluşa bağışlanacak.