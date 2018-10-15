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'Türk asıllı sapık Bağdat'ta idam edilecek'

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2018 14:00 | Son Güncelleme

IRAK'ın başkenti Bağdat'ta 2 yaşında çocuğu cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa Gemer, mahkemece idam cezasına çarptırıldı.

'Türk asıllı sapık Bağdat'ta idam edilecek'

Mahkeme Gemer'in nfazının da halkın gözü önünde ve bir meydan yapılmasını karar verdi. Böylece Irak'ın işgal edildiği 2003'ten beri ilk kez bir mahkum halkın gözleri önünde idam edilmiş olacak.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, Bağdat Mahkemesi, 2 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduktan sonra öldüren katil Mustafa Gemer’i idama mahkum etti. Irak İçişleri Bakanı Kasım El Araci’nin katılımıyla yürütülen olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bağdat Mahkemesi, 2 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunup öldüren Mustafa Gemer’in idam edilmesine hükmetti. İdam kararının kentin bilinen bir meydanında halkın gözleri önünde infaz edilmesini kararlaştıran mahkeme, 2003 yılından bu yana ilk defa bir suçlunun halkın gözleri önünde idam edilmesine hükmetmiş oldu.

İdim kararından sonra Mustafa Gemer ile konuşan İçişleri Bakanı Kasım El Araci'nin Gemer'e, "Hangi yüzle Allah’ın huzuruna çıkacaksın" diye sorduğu iddia edildi.

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idam Bağdat Türk asıllı idam cezası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun . şiddetle kınamaktan ,birkacyil besleyip dışarı salmaktan çok daha üstün ve yerinde bir karar - 8 yaşındaki kizimiza tecavüz edip diri diri yakanlarada keşke uygulansa
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