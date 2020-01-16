“Türk aşısı modifiye edildi kanser tedavisi için geliştiriliyor”

İSTANBUL, (DHA) İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkemizde geliştirilmiş olan çiçek hastalığı aşısı, modifiye edilerek, son yıllarda popüleritesi gittikçe artan ve kanser tedavisinde hastaların bağışıklık sistemi yanıtını güçlendirerek hastalık ile mücadele etmeyi amaçlayan immünoterapi ilaçlarından biri haline getirilmeye çalışılıyor. Bu yeni tedavi yöntemini değerlendiren Onkoloji uzmanı Emsey Hospital Prof. Dr. Hakan Karagöl, ilacın Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’da gırtlak kanseri gibi baş-boyun kanserlerinde ameliyat sonrasında hastalığın tekrarlama riskini azaltmada ve yumurtalık kanseri tedavisinde etkinliğinin araştırıldığını ifade etti.

Bu yeni ilacın, ülkemizde geliştirilmiş bir çiçek aşısından elde edildiğini ifade eden Emsey Hospital Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl çalışma sonuçlarını beklediklerini belirtti ve “Umarız bu hastalıktan muzdarip hastalarımızın tedavisine katkısı olur. Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu’nca üretilen çiçek aşısı, 2. Dünya Savaşı sırasında savaşan veya savaş dışında olan pek çok ülke tarafından kullanılmış ve hastalığın önlenmesinde çok etkili olması, kullanılabilecek başka aşılara göre en az yan etkiye sahip olması nedeniyle tüm dünyada ünlenmiş ve “Modifiye Virus Ankara” olarak adlandırılmıştır. Son yıllarda artan sıklıkta, özellikle immünoterapi (bağışıklık sistemini uyaran tedavi yöntemleri) ilaçlarının araştırılmasında iyi bir antigen taşıyıcı olması nedeniyle sık olarak kullanılmaya başlanmıştır” bilgisini paylaştı.