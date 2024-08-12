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  4. Türk askeri En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na damga vurdu!

Türk askeri En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na damga vurdu!

12.08.2024 17:00
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Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda, Türkiye'yi temsil eden iki takım 1'nci ve 2'nci sırayı aldı. Büyük başarı gösteren takımlarımız yarışmaya damga vurdu.

Türk askeri En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na damga vurdu!

5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Hohenfels kentinde, 19 NATO Müttefiki ülkeden 36 takım en iyi Avrupa keskin nişancı takımı olmak için yarıştı.

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TÜRKİYE'DEN İKİ TAKIM KATILDI

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı yarışmaya Türkiye'den 2 takım katıldı.

Her yıl düzenlenen ve günlerce süren yarışmada, keskin nişancı birlikleri kara navigasyonu, ileri düzey nişancılık, tıbbi simülasyonlar ve daha birçok alanda test ediliyor.

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TÜRK ASKERİ 1 VE 2'NCİ OLDU

Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türk Kara Kuvvetleri takımı 1'nci, Türk Özel Kuvvetleri takımı 2'nci olarak yarışmaya damga vurdu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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