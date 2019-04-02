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Türk askeri Ermenistan topraklarını teftiş edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2019 10:50 | Son Güncelleme

Türk askeri uzmanların 1-4 Nisan tarihleri arasında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında 2011'de imzalanan Viyana Belgesi çerçevesinde Ermenistan topraklarında teftişte bulunacağı öğrenildi

Türk askeri Ermenistan topraklarını teftiş edecek

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında 2011'de imzalanan Viyana Belgesi çerçevesinde Türk askeri uzmanların bugünden itibaren Ermenistan topraklarında teftişte bulunacakları kaydedildi.

TEFTİŞ, BELİRTİLEN BÖLGELERDE

Rus basın organı Sputnik'te yer alan açıklama metninde, "Türkiye Cumhuriyeti'nden çok uluslu müfettişler grubu, 1-4 Nisan arasında 2011 Viyana Belgesi çerçevesinde Ermenistan'da belirtilen bölgelerde teftiş faaliyetlerinde bulunacak" ifadelerine yer verildi. 2011'de imzalanan Viyana Belgesi, AGİT'e üye ülkelerin arasında askeri güçler, savunma planlaması ve askeri bütçeler konularında geniş bir bilgi alışverişi öngörüyor. AGİT ülkeleri ayrıca belli başlı askeri faaliyetler hakkında birbirileriyle bilgi paylaşıyor, gözlemci davet ediyor ve teftişte bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk askeri Ermenistan AGİT Teftiş

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