Türk askeri Katar’da görevine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığının Katar’da görevine devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015’te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017’den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla Katar’da görevine devam etmektedir" denildi.

Bakanlık ayrıca, komutanlık ile ilgili hazırlanan bir klibi de paylaştı.

