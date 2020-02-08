Türk Askeri Konvoyu İdlib'e Gönderildi

Suriye’de Esat rejiminin kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, yüzlerce araçlık konvoyunu Suriye’nin İdlib bölgesine sevk ettiği bildirildi.

Türk ordusunun sevkiyatı, Türk ve Rus heyetlerin, İdlib meselesine ilişkin Ankara'da yaptığı görüşmeler sırasında gerçekleşti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan karma heyetler arasında iki tur halinde 3 saatlik görüşme yapıldı.

İdlib'deki durumun, sahada bir an önce sükunet sağlanmasının ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmelere, gelecek haftalarda devam edilmesi kararlaştırıldı.