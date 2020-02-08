Türk Askeri Konvoyu İdlib'e Gönderildi

Suriye’de Esat rejiminin kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, yüzlerce araçlık konvoyunu Suriye’nin İdlib bölgesine sevk ettiği bildirildi.
Türk ordusunun sevkiyatı, Türk ve Rus heyetlerin, İdlib meselesine ilişkin Ankara'da yaptığı görüşmeler sırasında gerçekleşti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan karma heyetler arasında iki tur halinde 3 saatlik görüşme yapıldı.
İdlib'deki durumun, sahada bir an önce sükunet sağlanmasının ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmelere, gelecek haftalarda devam edilmesi kararlaştırıldı.
TSK komandoları, Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı olarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilmişti. Komandoları taşıyanların da bulunduğu 300'ü aşkın askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.
Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’İdlib’de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir’’ ifadelerine yer verdi.
Bakanlık, ‘’Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019’da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Bölgesi’nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü PKK/YPG varlığı devam etmekte, bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir’’ mesajını paylaştı.
İran'dan arabuluculuk mesajı
Öte yandan İran, İdlib’de görüş ayrılığı yaşayan Türkiye ile Suriye hükümeti arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler’in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile İranlı yetkililerin yaptığı toplantı sonrası İran Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, “BM yetkilisiyle yapılan toplantı sırasında İran, sivillerin insan kalkanı olarak kullanılmaması gerektiğini yineledi ve Türkiye ile Suriye arasındaki sorunun çözümün çözümü için arabulucu olmaya hazır olduğunu bildirdi” dendi.
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