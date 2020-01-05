‘Türk Askeri Libya’ya Gitmeye Başladı’

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk askeri birimlerinin Libya’ya gitmeye başladığını belirtti.

CNN Türk televizyonuna açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye’nin Libya’ya ayrıca üst düzey askeri personel de göndermekte olduğunu söyledi.

Türkiye bir süre önce Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus’taki Fayez el Serraj hükümetiyle güvenlik anlaşması imzalamış, anlaşma TBMM’de kabul edilmişti.

Türkiye Serraj hükümetiyle karasuları anlaşması da imzalmıştı.

Serraj hükümeti Hafter güçlerine karşı mücadele veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel gelişmelerle ilgili açıklamalarda da bulundu.

Erdoğan, Irak’ın Amerika ve İran’ın gerilimi sonucunda çatışma alanına dönüşmesinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin gelişmeleri endişeyle gözlemlediğini de kaydetti.

Amerika Bağdat’ta Cuma günü İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’yi hedef almıştı.

Süleymani’nin öldürülmesinin ardından bölgede gerilim oldukça yükselmiş durumda.

Amerika Ortadoğu’ya 3500 asker gönderme kararı alırken, bölgedeki temsilciliklerinde güvenlik önlmelerini de arttırmış durumda.

