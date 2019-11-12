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Türk askeri Rasulaynlı çocukların yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 12:21 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Türk askeri, yaşamın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında, geçirdikleri zor günleri unutmaları için Rasulayn’daki çocukların oyunlarına eşlik etti.Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn’da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Türk askeri, yaşamın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında, geçirdikleri zor günleri unutmaları için Rasulayn’daki çocukların oyunlarına eşlik etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn’da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor. Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor" notuyla paylaşılan fotoğraflarda, Rasulayn’da yaşayan çocuklarla futbol maçı yapan Türk askerine teşekkür etmek ve moral vermek için ’asker selamı’ veren çocuklar bulunuyor.

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