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Türk askeri vatandan uzakta iftarını Kosova halkıyla birlikte açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 01:35 | Son Güncelleme

Kosova’da görev yapan Mehmetçik, ülkenin merkezi bölümünde yer alan Vıçıtırın halkıyla iftarda bir araya geldi.Kosova’da Nato’nun Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, 20 yıldır geleneksel hale getirdiği iftar buluşmasını bu yıl da düzenledi.

Türk askeri vatandan uzakta iftarını Kosova halkıyla birlikte açıyor

Kosova’da görev yapan Mehmetçik, ülkenin merkezi bölümünde yer alan Vıçıtırın halkıyla iftarda bir araya geldi.
Kosova’da Nato’nun Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, 20 yıldır geleneksel hale getirdiği iftar buluşmasını bu yıl da düzenledi. Prizren’de konuşlu olan Mehmetçik Vıçıtırın’da 300 kadar kişiye iftar verdi.
Kosova’da barış ve güvenliğin tesis edilmesi gibi temel misyonunu yerine getirmekle birlikte, sosyal faaliyetleriyle de Kosovalıların gönlünde taht kuran Mehmetçik, iftar programında da Kosova’nın en eski şehirlerinden Vıçıtırın’da halkla birlikte oldu.
Vıçtırın ile Prizren belediye temsilcileri, Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker ve diğer davetliler ile halkın katıldığı iftarda Kosova türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş, iftar çadırına gelen Kosovalılarla tek tek buluşarak Ramazanlarını kutladı.
Türk askeriyle iftarını açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Agim Munishi, bu akşam iftarda bir arada olmamızı sağlayan Türk askerlerini selamlayarak, Türk Kfor’un sayısız kez ifar verdiğini dolayısıyla, halkın hep birlikte iftarını açmasına vesile olmasından dolayı teşekkürlerini ifade etti.
Hedije Pasoma da, “ Vıçıtırın halkını iftarda bir araya getiren Türk askerine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu iftarda bulunmaktan son derece mutluyum. İftar , içinde, kendine mahsus güzellik ve lezzetleri barındırmaktadır” dedi.
Belediye avlusunda açılan çadırda verilen iftar yemeğin tertiplenmesi çalışmalarına yardımcı olan Vıçıtırın “Çeşme” Derneği Yönetim Kurulu üyesi Fevzi Kera, “ Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk taburuna, Türk milletine teşekkür ederim. İftara destek verdiği için, fakir fukarayı sevindirdiği için bütün Türk halkına ayrıca Türk Taburuna iftar yemeğini verdiği için çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı.
İftar nedeniyle Türk askerine teşekkürlerini ileten Kerem Abdurahman, “ gerçekten muhteşem bir iftar. Vıçıtırın şehri, Vıçıtırın insanlarına yapılan bu iftar için çok minnettarız” dedi.
Türk askeri Ramazan ayı boyunca Kosova’nın farklı şehirlerinde çok sayıda iftar programı düzenleyecek.

Türk askeri vatandan uzakta iftarını Kosova halkıyla birlikte açıyor

Türk askeri vatandan uzakta iftarını Kosova halkıyla birlikte açıyor

Türk askeri vatandan uzakta iftarını Kosova halkıyla birlikte açıyor

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