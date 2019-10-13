Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu şehir merkezinde ilerliyor

Barış Pınarı Harekatı’nın yürütüldüğü Telabyad’da Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu şehir merkezinde ilerleyişini sürdürüyor.

Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD’ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad kentini doğudan ve batıdan kuşatan Mili Suriye Ordusu ve Türk askeri, her iki kanattan da şehir merkezine doğru ilerliyor. Yoğun yakın temas ve çatışmaların yaşandığı bölgede Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu’nun ilerleyişi sürüyor.

Milli Suriye Ordusu birlikleri, şehir merkezinde kurtarılan mahallelerdeki sivil halkla kucaklaşıyor.

