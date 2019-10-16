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Türk askerinden Bosna Hersek'te eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 20:57 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından Zenica'daki bir ilköğretim okulu onarıldı

ZENİCA (AA) - Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ülkenin orta kesimindeki Zenica şehrinde bir ilköğretim okulunu onardı.

Klopçe köyündeki Skender Kulenovic Okulu'nda düzenlenen törene Zenica-Doboj Kantonu Eğitim Bilim ve Kültür Bakanı Spahija Kozlic, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Ali Tanış, öğrenci ve öğretmenler ile veliler katıldı.

Bakan Kozlic, burada yaptığı konuşmada, Türk askerinin yardımları sayesinde okulun dış cephesinin ve mobilyalarının yenilendiğini aktararak, eksiklerin tamamlanmasıyla mekanın tam bir okul haline geldiğini söyledi.

EUFOR bünyesinde Bosna Hersek'te barışın devamı için görev yapan Türk askerlerine teşekkür eden Kozlic, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına da başarı diledi.

Albay Tanış ise Bosna Hersek'te görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, burada kendisini Bosna Hersek ailesinin bir ferdi olarak hissettiğini söyledi.

Eğitime ve çocuklara yapılan yatırımın önemine işaret eden Tanış, "Çocuklara ve eğitime yapılan yatırım, bir insanın hayatında yapabileceği en önemli şeylerden biridir." dedi.

Okul Müdürü Amel Kablar da 60 yıl önce inşa edilen okulun baştan aşağı yenilenmiş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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bosna hersek Okul Türk Temsil Heyeti Zenica

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