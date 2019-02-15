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Türk askerinden Bosnalı gazilere tekerlekli sandalye

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:08 | Son Güncelleme

Türk askerinden Bosnalı gazilere tekerlekli sandalye

SARAYBOSNA (AA) - Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek’te görev yapan Türk askeri birliğince, Bosna Hersekli ihtiyaç sahibi gazilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Tekerlekli sandalyelerin gazilere teslim edilmesi dolayısıyla başkent Saraybosna'da düzenlenen programa, Bosna Hersek Federasyonu Gazi İşleri Bakanı Salko Bukvarevic, Saraybosna Kantonu Gazi İşleri Bakanı İsmir Jusko, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Ali Tanış, Türk askerleri ve çok sayıda gazi katıldı.

Jusko, burada yaptığı konuşmada, Türk Temsil Heyeti Başkanlığının son derece asil bir proje gerçekleştirdiğini anımsatarak, bu kapsamda savaş gazilerine motorlu tekerlekli sandalyeden protez çorabına kadar ortopedik malzeme alım projesini tamamladığını ifade etti.

Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Jusko, "Bu vesileyle Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluk bir kez daha kanıtlanmış oldu. Yardım malzemeleri Bosna Hersek'in dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi gazilere ulaştırılacaktır." diye konuştu.

Jusko, Türkiye'nin gelecekte de Bosna Hersek'e benzer yardımlarda bulunması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Koç da geçen yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bosna Hersek Federasyonu Savaş Gazileri Derneği ile program düzenlediklerini anımsatarak, "Gorazde'deki etkinliklerde siz hiç tereddüt etmeden o gün, o gece bizimle beraber oldunuz ve bizimle beraber o anı hatırladınız. Sizlere bir kez daha çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Dost iki ülke insanlarının, zor günlerde beraber olması gerektiğini ve iki ülke halkının ancak böylelikle ayakta duracağını göstermiş olduğunu söyleyen Koç, "Ülkelerinin namusu, şerefi, birliği ve beraberliği için hiç gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan sizlerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha belirtmek, sizlere bir kez daha teşekkür etmek isterim." şeklinde konuştu.

Gazilere dağıtılan ortopedik malzeme ve tekerlekli sandalyelerin, Türkiye-Bosna Hersek kardeşliğinin bir yansıması olacağını söyleyen Koç, "Bu destek bir anlamda dostluğun, kardeşliğin ve beraberliğin bir sembolü. Bunu böyle görmek lazım." dedi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında doğal bağların, samimi ve kalbi duyguların olduğuna dikkati çeken Koç, "Bunlar bizi bağlıyor ve kimse bunu ayıramaz." dedi.

Albay Tanış da Bosna Hersek halkının esareti kabul etmeden, bağımsızlığından taviz vermeden yaşamasının temelinde, gazilerin kutsal vatan aşkı, kahramanlığı ve cesaretinin yer aldığını vurguladı.

Bosna Hersek Federasyonu Savaş Gazileri Derneği Başkanı Esad Delic ise şehitlerin bir ülkenin temelleri, gazilerin ise bir ülkenin sütunları olduklarını ifade etti.

Programın sonunda Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, Türk ve Boşnak şehitler için dua okudu.

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bosna hersek EUFOR gazi Tekerlekli Sandalye Türk askeri

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