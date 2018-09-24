Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova genelindeki farklı okullarda okuyan bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Türk Temsil Heyeti Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk askeri, eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle ülke genelindeki bazı ilkokullara yönelik eğitim materyali bağışında bulundu.

Proje kapsamında Dragaş, Reçan, Mamuşa, Yakova, İpek, Liplan, Yanova, Gilan, Ştimle, Malişevo ve Doburçan bölgelerindeki okullarda okuyan öğrencilere okul çantası, defter, kalem, boya, silgi, kalemtıraş, kalemlik, cetvel ve yapıştırıcı gibi kırtasiye malzemeleri bağışında bulunulduğu ifade edildi.

Ayrıca dağıtıma, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya'nın yanı sıra belediye başkanları, okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı belirtildi.

