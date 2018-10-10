HABER

Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

RAHOFÇA (AA) - Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından onarım ve donanımı gerçekleştirilen ülkenin güneybatısındaki Rahofça şehrindeki Xhelal Hajda Toni lisesinin Bilgisayar Dershanesi törenle hizmete açıldı.

Törende konuşma yapan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, projenin öğretmen ve öğrencilerin eğitimlerine önemli katkı sağlaması dileğinde bulundu. Öğrencilerin bilgisayarlarla birlikte çağı yakalayacaklarını ifade eden Büyükelçi Kılıç "Bu ülkeye çok güzel bir gelecek yaratacağız, çünkü sizler bu dost ve kardeş ülke Kosova’nın geleceğisiniz." diye konuştu.

Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım da, 1999’dan beri Kosova’da bulunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Türk askeri olarak Kosova ile dostluğun en iyi göstergesini eğitime katkı olarak gördüklerini vurgulayan Barım, "Bu yüzden bütün çabalarımızı eğitim ve temel sağlık alanına yoğunlaştırıyoruz. Buradaki projeyi gerçekleştirmemiz de bizim için ayrı bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Rahofça Belediyesi Eğitim Müdürü Avni Morina da bu yatırımın ülkedeki eğitim kalitesini artıracağını belirtti.

Türk kurumlarıyla iş birliğinin geliştirilmesine hazır olduklarını söyleyen Morina, "dost Türk halkının Kosovalıların iyiliğini istediğinin farkın olduklarını" dile getirdi.

Okul Müdür Remziye Cana ise "Bir kez daha Türk halkı bizim dostumuz olduğunu kanıtlamıştır." şeklinde konuştu.

Açılış, öğrencilerin sunduğu gösteriler ve Rahofça Belediyesi Eğitim Müdürü Morina'nın Büyükelçi Kılıç ve Türk Temsil Heyeti Başkanı Barım'a plaket verilmesiyle sona erdi.

Türk Temsil Heyet Başkanlığı Sivil Asker İşbirliği projelerinden olan çalışmalar kapsamında cephe ve tavan boyası, dershane kapısının yenilenmesi, perde alınması, dershanenin genel bakım onarımı ile dershane armatürlerinin yenilenmesinin yanı sıra 31 masaüstü bilgisayar ve masası, 1'er yazıcı, projeksiyon cihazı ve perdesi, beyaz yazı tahtası ve 31 ofis koltuğu alımı gerçekleştirildi.

PARTNERGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içindeGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içinde
İBB Başkanı Uysal: İstanbul önümüzdeki 50 yıl su problemi yaşamayacak bir şehirdirİBB Başkanı Uysal: İstanbul önümüzdeki 50 yıl su problemi yaşamayacak bir şehirdir
Cami girişine bağış için çelik para kasası konulduCami girişine bağış için çelik para kasası konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek eğitim KFOR Kosova Rahofça Türk askeri Türk Temsil Heyeti Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Ünlü profesör Celal Şengör'den inanılmaz itiraf: Dışkımı yedim

Ünlü profesör Celal Şengör'den inanılmaz itiraf: Dışkımı yedim

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Muharrem Erkek canlı yayında Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün ailesine teklifini açıkladı!

CHP'li Muharrem Erkek canlı yayında Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün ailesine teklifini açıkladı!

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: Bin militan ayrıldı

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: Bin militan ayrıldı

İYİ Parti'den maaşlara "kriz zammı" önerisi

İYİ Parti'den maaşlara "kriz zammı" önerisi

Şehide ağlatan veda! Yeğeninin sözleri yürekleri yaktı

Şehide ağlatan veda! Yeğeninin sözleri yürekleri yaktı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.