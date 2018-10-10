Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

RAHOFÇA (AA) - Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından onarım ve donanımı gerçekleştirilen ülkenin güneybatısındaki Rahofça şehrindeki Xhelal Hajda Toni lisesinin Bilgisayar Dershanesi törenle hizmete açıldı.

Törende konuşma yapan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, projenin öğretmen ve öğrencilerin eğitimlerine önemli katkı sağlaması dileğinde bulundu. Öğrencilerin bilgisayarlarla birlikte çağı yakalayacaklarını ifade eden Büyükelçi Kılıç "Bu ülkeye çok güzel bir gelecek yaratacağız, çünkü sizler bu dost ve kardeş ülke Kosova’nın geleceğisiniz." diye konuştu.

Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım da, 1999’dan beri Kosova’da bulunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Türk askeri olarak Kosova ile dostluğun en iyi göstergesini eğitime katkı olarak gördüklerini vurgulayan Barım, "Bu yüzden bütün çabalarımızı eğitim ve temel sağlık alanına yoğunlaştırıyoruz. Buradaki projeyi gerçekleştirmemiz de bizim için ayrı bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.