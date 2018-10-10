Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

RAHOFÇA (AA) - Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından onarım ve donanımı gerçekleştirilen ülkenin güneybatısındaki Rahofça şehrindeki Xhelal Hajda Toni lisesinin Bilgisayar Dershanesi törenle hizmete açıldı.
Törende konuşma yapan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, projenin öğretmen ve öğrencilerin eğitimlerine önemli katkı sağlaması dileğinde bulundu. Öğrencilerin bilgisayarlarla birlikte çağı yakalayacaklarını ifade eden Büyükelçi Kılıç "Bu ülkeye çok güzel bir gelecek yaratacağız, çünkü sizler bu dost ve kardeş ülke Kosova’nın geleceğisiniz." diye konuştu.
Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım da, 1999’dan beri Kosova’da bulunmaktan gurur duyduklarını söyledi.
Türk askeri olarak Kosova ile dostluğun en iyi göstergesini eğitime katkı olarak gördüklerini vurgulayan Barım, "Bu yüzden bütün çabalarımızı eğitim ve temel sağlık alanına yoğunlaştırıyoruz. Buradaki projeyi gerçekleştirmemiz de bizim için ayrı bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.
Rahofça Belediyesi Eğitim Müdürü Avni Morina da bu yatırımın ülkedeki eğitim kalitesini artıracağını belirtti.
Türk kurumlarıyla iş birliğinin geliştirilmesine hazır olduklarını söyleyen Morina, "dost Türk halkının Kosovalıların iyiliğini istediğinin farkın olduklarını" dile getirdi.
Okul Müdür Remziye Cana ise "Bir kez daha Türk halkı bizim dostumuz olduğunu kanıtlamıştır." şeklinde konuştu.
Açılış, öğrencilerin sunduğu gösteriler ve Rahofça Belediyesi Eğitim Müdürü Morina'nın Büyükelçi Kılıç ve Türk Temsil Heyeti Başkanı Barım'a plaket verilmesiyle sona erdi.
Türk Temsil Heyet Başkanlığı Sivil Asker İşbirliği projelerinden olan çalışmalar kapsamında cephe ve tavan boyası, dershane kapısının yenilenmesi, perde alınması, dershanenin genel bakım onarımı ile dershane armatürlerinin yenilenmesinin yanı sıra 31 masaüstü bilgisayar ve masası, 1'er yazıcı, projeksiyon cihazı ve perdesi, beyaz yazı tahtası ve 31 ofis koltuğu alımı gerçekleştirildi.
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