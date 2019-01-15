Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

GLOGOVAÇ (AA) - Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Türk askerinin onarım ve donatımını üstlendiği bir ilkokulu hizmete açtı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Glogovaç şehrinde buluna Jusuf Gervella İlkokulu törenle açıldı.

Törende konuşan Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım, kendileri için çok anlamlı ve onurlu olan bu projeyi gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Türk askerinin 1999'dan beri dost ve kardeş ülke Kosova'da bulunmaktan ve hizmet etmekten onur duyduğunu kaydeden Barım, "O zamandan bu yana birçok güzel şeye imza attık. Her geçen gün de katkılarımızı, dostluğumuzu pekiştirecek adımları daha çok atmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamdaki çabalarımızı yakın zamanda eğitim odaklı yapmaya çalıştık, çünkü çocuklarımızın iyi koşullarda eğitim görmesinin gelecekteki başarılarını da etkileyeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Glogovaç Belediye Başkan Yardımcısı Gani Sylaj da Türk Temsil Heyeti Başkanlığına teşekkür etti.