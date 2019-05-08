Türk askerinden Kosova'da iftar programı

PRİZREN (AA) - Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından ülkenin güneybatısında bulunan Prizren şehrinde iftar programı düzenlendi.
Prizren'in Şadırvan meydanında düzenlenen iftar programına, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, KDTP Milletvekili Fikrim Damka, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu Muavini Cenk Şen katıldı.
300 kişilik iftar programı kapsamında Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği sanatçıları tarafından ilahi dinletisi sunuldu.
Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, ramazan ayı boyunca Kosova'nın farklı şehirlerinde bin 500 kişiye 7 iftar sofrası kuracak.
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