Türk askerinden Kosova'da kış yardımı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, ülkenin farklı şehirlerindeki okul ve sağlık ocaklarına soba yardımında bulunuldu.

Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, 30 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Kosova genelinde 14 ilköğretim ve bir aile sağlık ocağına toplamda 50 adet soba dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından 30 Ekim'de Ştimle bölgesinde bulunan 4 ilköğretim okuluna 4 adet soba, 31 Ekim'de Dragaş'ta 8 ilköğretim okuluna 25 adet soba ve bir aile sağlık ocağına bir adet soba, 1 Kasım'da Skenderay'da bulunan bir ilköğretim okuluna 8 adet soba, 2 Kasım'da Yakova'da bulunan bir ilköğretim okuluna 12 adet soba olmak üzere Kosova genelinde 14 ilköğretim okulu ve bir aile sağlık ocağına toplam 50 adet soba dağıtımı gerçekleştirilmiştir."

Türk Temsil Heyet Başkanlığı, daha önce de ülkede "Sivil Asker İşbirliği" projeleri kapsamında çeşitli alanlarda yardımlar yapmıştı.

