HABER

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 16:57 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'da yaşayan kanser hastası, Türk askerlerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı

Milli Savunma Bakanlığından, Suriyeli kanser hastasının, askeri tabip personelin kontrolünde Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavisine başlandığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'da tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasının tespit edildiği belirtildi.

Tabip personel kontrolünde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Devlet Hastanesine nakledilen hastanın tedavisine başlandığı kaydedildi.

Kanser hastasının askeri ambulansla hastaneye sevkinin görüntülerinin de yer aldığı videoda askeri personelin kanser hastasına, durumuyla ilgili soru sorduğu ve ambulansa sınırdan geçtiği anlar yer alıyor.

Skandal! Sırf eğlence için... Skandal! Sırf eğlence için...
Evlat nöbetindeki ailelere dayanamayan HDP’liler, bir süre parti binasını kullanmayacakEvlat nöbetindeki ailelere dayanamayan HDP’liler, bir süre parti binasını kullanmayacak
Manavgat’ta çatı izolasyonu yangına sebep olduManavgat’ta çatı izolasyonu yangına sebep oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Suriyeli kanser hastası TSK

En Çok Okunan Haberler

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber...

Küçükçekmece'yi savaş alanına çeviren alkollü sürücü hakim karşısında!

Küçükçekmece'yi savaş alanına çevirmişti! Hakim karşısında

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.