Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "PKK, Kürtlerin temsilcisi değildir. Bir terör örgütüdür. Kürtlerle PKK'yı yan yana koymak, onları eşit tutmak son derece yanlıştır." dedi. TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2019'dan itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin görüşmeleri devam ediyor. Grubu adına söz alan İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin önergeye destek vereceklerini belirterek, bölgede Türkiye'ye ait ticari gemilerin korunmasının önem taşıdığını ifade etti. Sezgin, denizlerde huzur, barış ve istikrarın teminine, uluslararası meşruiyete uygun şekilde yardımcı olmanın Türkiye'ye yakışan bir görev olduğunun altını çizdi. MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu da deniz ticaretinin en işlek alanlarından birisinin de Aden Denizi, Somali karasuları, Umman Denizi ve mücavir alanı olduğuna işaret etti. Vahapoğlu, doğudan batıya, batıdan doğuya yönelik deniz taşımacılığının kilit noktalarından birisi olan bu bölgenin, tarihi geri kalmışlıkları ve küresel emperyal devletlerin müdahaleleri sonucunda istikrarsızlık yaşadığını söyledi.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in AK Parti'nin Suriye politikasını eleştirerek, gerekçeleri arasında "ranttan ve pastadan pay almak" ile "Kürt karşıtlığı" olduğunu söylemesine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tepki gösterdi. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirten Muş, AK Parti'nin Kürtlere değil PKK terör örgütüne ve onun maşalarına karşı olduğunu vurguladı. Muş, "PKK, Kürtlerin temsilcisi değildir. Bir terör örgütüdür. Kürtlerle PKK'yı yan yana koymak, onları eşit tutmak böyle bir ifadeyi kullanmak son derece yanlıştır. 82 milyon vatandaşımız vardır. Hepsi eşit haklara sahiptir. Derdimiz PKK'dır. " dedi. Muş, barış söylemi adı altında PKK'ya etkinlik alanı oluşturulmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını Meclis kürsüsüne çıkıp yüzde yüz savunabilmenin büyük cesaret isteyeceğini iddia etti. Erdoğan'ın tutarlı bir Suriye politikası olmadığını savunan Altay, "Günü birlik bile değil, saatlik politikalarla Ortadoğu ve Türkiye'nin güney sınırlarının ateş çemberine dönüşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük katkısı vardır. AK Parti'nin Suriye politikalarının ürettiği şey barış değildir, kandır, baruttur, göçmendir." ifadelerini kullandı.

Altay, seçime giderken CHP'yi terör örgütleriyle ilişkilendirmenin gayri ahlaki olduğunu söyledi. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da AK Parti'nin Ortadoğu ve Suriye'de daha fazla Türkiye'yi "bataklığa" götürecek tutumundan vazgeçmesini istedi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de demokrasi, barış ve hümanizm sözleriyle süslenmeye çalışılsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türkiye'ye karşı ağır ithamlarda bulunulduğunu belirtti. Bülbül, "Bunun AKP iktidarına eleştiri kisvesi altında yapılmasını asla ve asla Türk milletinin yutmayacağını söylemek istiyorum. PKK terör örgütünün, onun eli kanlı liderinin, şu an İmralı'da kıydığı canların ve bu memlekete verdiği zararlara karşı almış olduğu cezanın infazı gerçekleştiği bir ortamda onu tutsak olarak ifade etmek ve aynı şekilde terör propagandasını bu Meclisin kürsüsüne taşımak bizim asla ve asla tasvip edeceğimiz bir tavır değildir." şeklinde konuştu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da AK Parti'nin HDP'yi yeni keşfetmiş gibi davrandığını belirterek, "Aynı halayda beraber oynadınız." dedi.