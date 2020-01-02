Türk Askerinin Libya’ya Gönderilmesine Halk Nasıl Bakıyor?

TBMM Genel Kurulu, Türkiye’nin Libya’daki mevcut sıcak çatışmaya “muharip güç” göndermesinin kapısını açan Cumhurbaşkanlığı’nın Libya Tezkeresi'ni kabul etti. VOA Türkçe, halka mikrofon uzattı; Türk askerinin Libya’ya gönderilecek olmasıyla ilgili görüşlerini sordu. Safa Kalbur: “Olumlu değerlendiriyorum. Neden diye sorarsanız Kıbrıs Barış Harekatı’nda Libya’nın ölümsüz lideri Kaddafi bize kapılarını açmıştı. Askeri yardım ve silah yardımı yapmıştı, onun payını hiçbir zaman unutamam. Libya için yapılır. Diğer Arap ülkeleri için bunu söyleyemem ama Libya için yapılması gereken bir hareket. Onaylıyorum, tasvip edebileceğim güzel şeylerden biri. Libya zor durumlarımızda yardım etmiş bir ülkedir, teşekkür ederim, bunun için ben de gitmeye razıyım.” Muzaffer Çınar: “Çok olumlu buluyorum. Türkiye’nin ihtiyacı var. Türkiye’nin çok büyük ihtiyacı var.” İsmail Çağlayan: “İyi bir şey değil ya. Ne olursa bizim Türk askerlerimize oluyor. Niye gitsin yani? Libya’da değil mi? Neden onlar savaşmıyor ki onların askerleri var.”

Nedim Uzun: “Şöyle bir şey söyleyeceğim çok karşı çııyorlar. Şu mantığı yürütürseniz karşı çıkmazsınız Amerika yıllardır üstüne vazife olmayan askerler gönderdi mi? Gönderdi. Güç gösterisi yaptı mı? Yaptı. Yani sonuçta Tayyip Erdoğan da güç gösterisi yapıyor ben diyor. Askeri Libya’ya da gönderiyorum. Irak’a Suriye’ye gönderiim bu bir güç gösterisidir. Türk askerinin Libya’ya eleştiriyorlar ne işi var bir ne kadar güç gösterisidir. Anladınız mı?” Şahin Öz: “Neden gitsin ki? Niye bizim askerimiz ölsün ki? Libya’da, bizimle ne alakası var. Yani gitmesin bizim askerimiz ölsün yazık günah değil mi? Bu kadar insan ölüyor. Sizin oğlunuz olsa gönderir misiniz? Neden gitsin? Yani siyasetçiler kendi çocuklarını göndersinler Bünyamin Al: “Ben razı değilim önce Türkiye’ye sahip çıksınlar, sonra Suriye’ye Libya’ya.” Mehmet Bolat: “Bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan ne uygun görüyorsa biz hazırız. Kendisi nasıl uygun görüyorsa, tezkereyi uygun görüyorsa, Cumhurbaşkanımız eğer onay vermişse kabul ederiz. Biz de kabul ederiz. Bizim için vatansa gerisi teferruattır.”