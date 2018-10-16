Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi uzatılıyor

Lübnan'ın hassas bir ülke olduğunu vurgulayan Vahapoğlu, "Bu hassas dengelerin korunmaması halinde barut fıçına dönecek bir demografik yapıya sahiptir. Suriye'den sonra Lübnan'da oluşabilecek bir iç çatışma ya da özellikle dışarıdan yapılacak herhangi bir müdahale sadece Lübnan ile sınırlı kalmayacak, çevre ülkeleri de kapsayacak bir etki doğuracaktır. Bu nedenle Lübnan da dahil olmak üzere yakın coğrafyamızdaki barış, istikrar ve güvenliği zedeleyecek her gelişmeye karşı Türkiye uyanık olmak zorundadır." diye konuştu.

Vahapoğlu, MHP olarak Cumhurbaşkanlığı tezkeresini olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, 2006'da İsrail'in Lübnan'ın güneyine, Beyrut'a saldırılar düzenlediğini, bunun İsrail'in ilk saldırısı olmadığını dile getirdi. İsrail'in, Filistin topraklarını adım adım işgal ederek, bölgenin kalbine yerleştiğini, işgal ettiği topraklarla da yetinmediğini söyleyen Oruç, "Bu ülke karşısında ve Ortadoğu'da savaş siyasetinin tamamının karşısında, barıştan yanayız. Ama barışı bizler bugün bu tezkereye evet diyerek ve Lübnan'a asker göndererek sağlayamayız." şeklinde konuştu.