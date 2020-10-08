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Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 00:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin, 31 Ekim 2020'den itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresi, 31 Ekim 2020'den itibaren bir yıl uzatıldı.

Hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında, 31 Ekim 2020'den itibaren bir yıl daha UNIFIL'e
iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasanın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair 1264 sayılı TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e silahlı kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağladığı belirtildi.

Söz konusu iznin süresinin, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 22 Ekim 2019 tarihli ve 1233 sayılı kararıyla 31 Ekim 2019'dan itibaren bir yıl uzatıldığı anımsatılarak, Türkiye'nin UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği aktarıldı.

Bu çerçevede, Türkiye'nin katkısının, gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet ettiği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla, UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir. UNIFIL'in görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 28 Ağustos 2020 tarihli ve 2539 (2020) sayılı Kararıyla 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu hususlar ışığında ve Lübnan ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki 2539 (2020) sayılı kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 6 Ekim 2020 tarihli 2'nci Birleşiminde kabul edilmiştir." (AA)

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