‘Türk Askerleri Kürt Göstericilere Ateş Açtı’ İddiası 

Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Rus askerleriyle birlikte Suriye’nin kuzeyinde ortak devriye yapan Türk askerlerinin Salı günü Kürt göstericilere ateş açtığı iddia edildi. Nüfusunun çoğu Kürt olan Kobani kasabasında Reuters haber ajansına konuşan tanıklara ve gözlemcilere göre protestoculara gerçek mermiyle müdahale edildi.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye-Türkiye sınırındaki kasabada iki kişinin öldüğünü, yedi kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen ay Suriye’nin kuzey doğusunda YPG milislerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmış, sınır boyunca uzanan 120 kilometrelik alanda kontrol sağlamıştı.

Bunun ardından yapılan bir anlaşmayla Rusya ve Türkiye, YPG milislerini sınırın en az 30 kilometre güneyine sürme ve bu bölgede ortak devriye faaliyetleri yürütme kararı almıştı. Ankara Suriye’de faaliyet gösteren YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak görüyor.

Savunma Bakanlığı, Kobani yakınında beşinci ortak devriye faaliyetlerinin yapıldığını bildirdi. Açıklamada "Ayn el-Arap (Kobani) bölgesinde gerçekleştirilen Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor" ifadelerine yer verildi.