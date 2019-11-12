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‘Türk Askerleri Kürt Göstericilere Ateş Açtı’ İddiası 

12.11.2019 23:16 | Son Güncelleme

Türk-Rus ortak devriyesini protesto eden göztericilere gerçek mermiyle ateş açıldığı iddia edildi. Olayda iki kişinin öldüğü, yedisinin de yaralandığı da iddia ediliyor 

‘Türk Askerleri Kürt Göstericilere Ateş Açtı’ İddiası 

Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Rus askerleriyle birlikte Suriye’nin kuzeyinde ortak devriye yapan Türk askerlerinin Salı günü Kürt göstericilere ateş açtığı iddia edildi. Nüfusunun çoğu Kürt olan Kobani kasabasında Reuters haber ajansına konuşan tanıklara ve gözlemcilere göre protestoculara gerçek mermiyle müdahale edildi.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye-Türkiye sınırındaki kasabada iki kişinin öldüğünü, yedi kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen ay Suriye’nin kuzey doğusunda YPG milislerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmış, sınır boyunca uzanan 120 kilometrelik alanda kontrol sağlamıştı.

Bunun ardından yapılan bir anlaşmayla Rusya ve Türkiye, YPG milislerini sınırın en az 30 kilometre güneyine sürme ve bu bölgede ortak devriye faaliyetleri yürütme kararı almıştı. Ankara Suriye’de faaliyet gösteren YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak görüyor.

Savunma Bakanlığı, Kobani yakınında beşinci ortak devriye faaliyetlerinin yapıldığını bildirdi. Açıklamada "Ayn el-Arap (Kobani) bölgesinde gerçekleştirilen Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

TASS haber ajansı da Rusya Savunma Bakanlığı’nın ortak devriye açıklamasına yer verdi, ancak göstericilere mermiyle müdahale edildiği iddiası açıklamada yer almadı.

Tanıklar, göstericilerin devriye faaliyetini yürüten askerleri engellemek için taş attıklarını bildirdi. Askerlerin göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtığını kaydeden tanıklar daha sonra gerçek mermi ve gözyaşartıcı gazla müdahale edildiğini öne sürdü.

Ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından bu yana bölgenin Kürt sakinleri protesto gösterileri düzenliyor, ancak göstericilerin üzerine ateş açıldığı iddiası bir ilk.

Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat sonucu Suriye ordusu sınırda Kürt savaşçıların bulunduğu bölgeye yıllar sonra yeniden girmişti.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Mustafa Bali de Twitter’dan yazdığı mesajda “Türk ordusu Kürt göstericilere gerçek mermiyle ateş ediyor ve onları güpegündüz öldürüyor” ifadelerini kullandı.

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