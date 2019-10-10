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Türk askerleri Suriye'ye böyle girdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı ulaştı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın Doğusu'nda terör koridorunu ortadan kaldırmak ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan harekatta 181 hedef yerle bir edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başlatılan hava harekatı ve topçu atışlarıyla belirlenen hedefler imha edildi. Telabyad ve Resulayn'daki hedeflerin imha edilmesinin ardından gece 21.00 sıralarında Türk askeri Doğu Fırat'a giriş yaptı.

DUVAR KALDIRILDI HAREKAT BAŞLADI

Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, bölgeye sevk edilen askeri çekicinin sınır duvarlarını kaldırmasıyla kara operasyonuna start verdiler.

Son dakika: Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!Son dakika: Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!

TUNCELİ VE KAYSERİ İLK GİREN BİRLİKLER

Bölgeye ilk giren komandoların Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Barış Pınarı Harekatı Komandolar sınır

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