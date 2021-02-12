'Türk astronot' için 3 aday belirlenecek! İşte uzmanlık şartları

Türkiye'nin ''Milli Uzay Programı'', geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen tanıtım toplantısında uzay programının 10 hedefini de duyurmuştu. Bu hedeflerden biri uzaya bir Türk astronot göndermek olarak açıklanmıştı. Toplumda da büyük bir karşılık bulan bu hedef sonrası herkes uzaya gidecek Türk astronotu merak etmeye başladı. Şimdi ise Türk astronot hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

3 ADAYA 2 YIL EĞİTİM

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "Türk astronot" için gerekli yetkinliğe sahip 3 aday seçilecek, bunlar 2 yıl eğitim görecek. Aday astronotların belirlenen bilim misyonunu gerçekleştirebilmek için geçtiği eğitim sürecinin ardından, uluslararası iş birliği programları dahilinde takvim belirlenecek.

UZMANLIK ŞARTLARI

Astronot adaylarının bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarda eğitimi olmasının yanı sıra belirlenen fiziksel şartları sağlaması gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN UZAY PROGRAMININ 10 HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'nın 10 hedefi ise şöyle: