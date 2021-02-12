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  4. 'Türk astronot' için 3 aday belirlenecek! İşte uzmanlık şartları

'Türk astronot' için 3 aday belirlenecek! İşte uzmanlık şartları

12.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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'Türk astronot' için 3 aday belirlenecek! İşte uzmanlık şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı''nda duyurduğu 'Türk astronot' ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Aktarılan bilgilere göre 'Türk astronot' için 3 aday belirlenecek.

Türkiye'nin ''Milli Uzay Programı'', geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen tanıtım toplantısında uzay programının 10 hedefini de duyurmuştu. Bu hedeflerden biri uzaya bir Türk astronot göndermek olarak açıklanmıştı. Toplumda da büyük bir karşılık bulan bu hedef sonrası herkes uzaya gidecek Türk astronotu merak etmeye başladı. Şimdi ise Türk astronot hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

3 ADAYA 2 YIL EĞİTİM

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "Türk astronot" için gerekli yetkinliğe sahip 3 aday seçilecek, bunlar 2 yıl eğitim görecek. Aday astronotların belirlenen bilim misyonunu gerçekleştirebilmek için geçtiği eğitim sürecinin ardından, uluslararası iş birliği programları dahilinde takvim belirlenecek.

'Türk astronot' için 3 aday belirlenecek! İşte uzmanlık şartları

UZMANLIK ŞARTLARI

Astronot adaylarının bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarda eğitimi olmasının yanı sıra belirlenen fiziksel şartları sağlaması gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN UZAY PROGRAMININ 10 HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'nın 10 hedefi ise şöyle:

  1. İlk hedefimiz 2023'te Ay'a gitmek.

  2. hedefimiz dünya ile rekabet edebilecek bir marka ortaya çıkarmak. Uzayda bağımsız güç olmanın yolu, uzaya erişimden geçiyor.

  3. hedefimiz Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir.

  4. hedefimiz uzaya erişim sağlamak ve istasyon kurmak.

  5. hedefimiz uzay havası denilen alana yatırım yaparak uzaydaki etkinliğimizi artırmak.

  6. hedefimiz uzay nesnelerinin yerden takibi konusunda Türkiye'yi daha ileri seviyelere ulaştırmaktır. Bu misyona yönelik altyapılarımız mevcuttur.

  7. hedefimiz ülkemizdeki uzay sanayi sistemini daha da geliştirmek.

  8. hedefimiz bir uzay geliştirme teknolojisi bölgesi kurmak.

  9. hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek

  10. hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermek.

(AA)

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