TÜRK-AV'ın 3. Olağan Genel Kurulu

Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliğinin (TÜRK-AV) 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Birliğin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, TBB ve TÜRK-AV Başkanı Metin Feyzioğlu başkanlık yaptı.

Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı sonunda anavatanın işgaline karşı milletin direnişe başladığını ve bütün Batı güçlerinin dize getirildiğini belirterek, bu büyük mücadelede toplantıya katılan devletlerden o dönemde paha biçilmez yardımlar alındığını hatırlattı.

Bu yardımın unutulmayacağını vurgulayan Feyzioğlu, "Böyle tarihi bir dönemde TÜRK-AV'ı toplamaktan mutluyuz. Sayın Genel Kurul uygun bulursa, Özbekistan da artık aramıza katılacak ve büyük bir eksiğimiz giderilecektir. Ayrıca Tebriz Barosunun burada olması da çok büyük bir eksikliğimizi gidermiştir. Dolayısıyla coğrafyamızdaki tüm eksiklikler tamamlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu'nun konuşmasının ardından Özbekistan'ın TÜRK-AV üyeliği Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.