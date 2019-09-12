HABER

TÜRK-AV'ın 3. Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliğinin 3'üncü Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliğinin (TÜRK-AV) 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Birliğin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, TBB ve TÜRK-AV Başkanı Metin Feyzioğlu başkanlık yaptı.

Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı sonunda anavatanın işgaline karşı milletin direnişe başladığını ve bütün Batı güçlerinin dize getirildiğini belirterek, bu büyük mücadelede toplantıya katılan devletlerden o dönemde paha biçilmez yardımlar alındığını hatırlattı.

Bu yardımın unutulmayacağını vurgulayan Feyzioğlu, "Böyle tarihi bir dönemde TÜRK-AV'ı toplamaktan mutluyuz. Sayın Genel Kurul uygun bulursa, Özbekistan da artık aramıza katılacak ve büyük bir eksiğimiz giderilecektir. Ayrıca Tebriz Barosunun burada olması da çok büyük bir eksikliğimizi gidermiştir. Dolayısıyla coğrafyamızdaki tüm eksiklikler tamamlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu'nun konuşmasının ardından Özbekistan'ın TÜRK-AV üyeliği Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.

Genel Kurul'a ilk kez katılan İran Doğu Azerbaycan Barosunun da (Tebriz) Genel Kurul kararıyla Doğu Azerbaycan Barosu olarak TÜRK-AV'a gözlemci üye olmasına karar verildi.

TÜRK-AV'ın asil üyelerinden 3'er kişi, gözlemci üyelerden birer kişinin katılımıyla TÜRK-AV Danışma Kurulu kurulmasına karar verildi.

Serbest avukatlar 30, avukatlık şirketleri 100 dolar yıllık aidat ile TÜRK-AV'a üye olabilecek.

Genel Kurul'da Özbekistan, Moldova, Moğolistan, Kosova, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Gürcistan, İran Doğu Azerbaycan, Azerbaycan ve Karadeniz-Hazar Ülkeleri barolarının temsilcileri de konuştu.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Eminönü Alt Geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar satışa çıkarıldı Eminönü Alt Geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar satışa çıkarıldı 
Ekrem İmamoğlu "14. Contemporary Istanbul"u ziyaret ettiEkrem İmamoğlu "14. Contemporary Istanbul"u ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBB ve TÜRK-AV Başkanı Metin Feyzioğlu TÜRK-AV'ın 3'üncü Olağan Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB'de bir kritik atama daha

Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak

194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

AYM'den evli erkekle ilişkisi nedeniyle memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı 'haberim yok' dedi

İç çamaşırından çıktı 'haberim yok' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.