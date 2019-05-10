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Türk avukata tehdit soruşturmasında Alman polisin şüpheli ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Almanya'daki NSU davasının müdahil avukatlarından Türk kökenli Seda Başay Yıldız'a gönderilen tehdit mektuplarına ilişkin açılan soruşturmada açığa alınan polislerden biri trafik kazasında yaşamını yitirdi - NSU davasında tanık olan ve istihbarata çalışan bazı muhbirlerin şüpheli ölümleri, kazanın aslında intihar olabileceği ihtimalini akıllara getirdi

BERLİN (AA) - Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) davasının müdahil avukatlarından Türk kökenli Seda Başay Yıldız'a gönderilen tehdit mektuplarına ilişkin açılan soruşturmada şüpheli polislerden birinin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

Alman medyasında yer alan haberlerde 36 yaşındaki polis memurunun geçen pazar günü Hessen eyaletinin Alsfeld beldesi yakınlarında aracıyla bir ağaca çarptığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu polis memurunun avukat Yıldız'a 2 Ağustos'ta tehdit mektubu gönderilmesinin ardından Hessen polisi içinde yapılan soruşturmada açığa alınan 38 polisten biri olduğu kaydedildi.

Ölen polis memurunun avukata mektubu gönderdiğinden doğrudan şüphelenilen 5 polis memurundan biri olmadığı ancak soruşturmanın derinleştirilmesi sonrası açığa alınan 38 şüpheliden biri olduğu ortaya kondu.

Öte yandan savcılığın kazaya ilişkin soruşturma başlattığı ve otopsi raporunun beklendiği belirtildi.

Ancak Alman basınında polis memurunun intihar etmiş olabileceği yorumları yapıldı.

NSU davasında tanık olan ve istihbarata çalışan bazı muhbirlerin şüpheli ölümlerinin ardından polis memurunun kaza yaparak ölmesi şüphe uyandırdı.

- Seda Başay Yıldıza'a tehdit mektubu gönderilmesi

Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türkiye kökenli toplam 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) Münih'te görülen davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapan Seda Başay Yıldız'a 2 Ağustos'ta gönderilen mektupta kendisi ve ailesi ölümle tehdit edilmişti.

Bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler’in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

Yıldız'a ocak ayında ikinci bir tehdit mektubu gönderilmiş aynı adreste oturan babasının, annesinin, eşinin ve çocuğunun isimlerinin yer aldığı "NSU 2.0" imzalı tehdit mektubunda, "Aklı ölmüş pis döner. Sen, polis meslektaşlarımıza ne yaptığının bilincinde değilsin." ifadeleri yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
NSU müdahil avukat Seda Başay-Yıldız

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