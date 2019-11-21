Türk avukatın tutuklanmasına tepkiler sürüyor

Muhalefet partilerinden vekiller de avukatın tutuklanmasına tepki gösterdi.Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği için çalışan bir avukatın casusluk şüphesiyle Türkiye'de tutuklanmasına ilişkin Büyükelçi Martin Erdmann'dan açıklama geldi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Erdmann yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Alman medyasına yansıyan haberlerde, tutuklanan avukatın Almanya'da iltica başvurusunda bulunmuş olan Türk vatandaşları hakkında edindiği bilgileri Almanya Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) aktardığı belirtilmişti.

"Avukatlar ve diplomatik temsilcilikler arasındaki işbirliğinin tüm Avrupa'da, dış temsilciliklerin görevlerini Viyana Anlaşması'nın hükümlerine uyumlu şekilde yerine getirmelerini sağlayan, olağan bir uygulama olduğunu” belirten Erdmann, "Hukuk danışmanımız Büyükelçiliğimize, uluslararası düzeyde olağan ve kanaatimizce yasak olmadığı tartışmasız olan bir destek sağlamıştır. Bu tür bir işbirliğinin engellenmeden mümkün olması gereklidir” dedi.