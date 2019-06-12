Türk, Azerbaycanlı ve Alman parlamenterlerden ortak platform

Bölgedeki çatışmaların ekonomik kalkınmayı yavaşlattığını ve halkların daha iyi gelecek kurmasına engel oluşturduğunu belirten Tsereteli, parlamento diplomasisine inandığını, bu kapsamda yapılan tüm girişimlerin önemli ve faydalı olduğunu kaydetti.

AGİTPA Başkanı Tsereteli, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede çeşitli çatışmaların mevcut olduğunu ve bunların barış ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Konferansta, Türkiye'yi de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki heyet temsil etti.

Konferansa, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Bahar Muradova, Almanya Bundestagı Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann, AGİTPA Başkan Yardımcısı Azay Guliyev ve parlamenterler katıldı.

BAKÜ (AA) - Türk, Azerbaycanlı ve Alman parlamenterler, "Diyalog ve İşbirliği için Bakü Parlamento Platformu" oluşturdu.

TBMM Başkanvekili Bilgiç, Bakü Platformu'nun dünyanın ve bölgenin içinde bulunduğu güncel sınamaları parlamenter düzeyde ele almak, parlamenterler arası diyaloğu arttırmak ve bu diyaloğu somut unsurlara dönüştürmek konusunda atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bugün artık hiçbir devletin dünyada yaşanan gelişmelerden bağışık olmadığını, gelişmelerin bir şekilde tüm devletleri etkilediğini ifade eden Bilgiç, göç akını ve terörün dünya ve bölgeyi etkileyen büyük sorunlar olduğunu anlattı.

Terörizmle etkin mücadele için tüm devletlerin istisnasız şekilde ortak tutum benimsemesi gerektiğini vurgulayan Bilgiç, "Terörizmle mücadelede 'benim teröristim', 'senin teröristin' gibi seçici bir anlayış benimsenemez. Bir terör örgütüyle mücadelede bir diğer terör örgütünden yararlanılması asla kabul edilemez. Bu tür seçici yaklaşımlar, eninde sonunda devletlerin kendisine zarar verir." dedi.

Siber güvenlik, ekonomik krizler, İslamofobi, ayrımcılık gibi sorunlardan da bahseden Bilgiç, şunları söyledi: