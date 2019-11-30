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Türk baba, Ukrayna'daki kızına kavuşamadı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2019 11:27 | Son Güncelleme

 Ukraynalı eşinin, kızlarını 3,5 yıl önce ülkesine götürdüğü ve kendisine göstermediği Türk baba İsmail Yüce'nin, çocuğunun Türkiye'ye iadesi talebiyle Ukrayna'da açtığı davayı kaybetti.

Türk baba, Ukrayna'daki kızına kavuşamadı

Sonat KEREM, Kiev, (DHA)- Ukraynalı eşinin, kızlarını 3,5 yıl önce ülkesine götürdüğü ve kendisine göstermediği Türk baba İsmail Yüce'nin, çocuğunun Türkiye'ye iadesi talebiyle Ukrayna'da açtığı davayı kaybetti.
Antalya'da yaşayan İsmail Yüce'nin (38), sarı bültenle aranmasına rağmen yaklaşık 3 yıldır kendisine gösterilmeyen 5 yaşındaki Türk vatandaşı kızı Lorin'e ulaşabilmek için Ukrayna'da açtığı iade davasının yedinci duruşması dün Kiev'de görüldü. Anne Ganna Yüce'yi (35) temsilen avukatının katıldığı duruşmada, hakim, Lorin Yüce'nin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti. Bir önceki duruşma, İsmail Yüce'nin çocuğuna bakabilecek maddi imkânlara sahip olduğunu kanıtlaması talebiyle ertelenmişti.
Ganna Yüce'nin avukatı, çocuğun Türkçe bilmediğini, Ukrayna'daki yaşam şartlarına adapte olduğunu ve yasalara göre annesinden ayrılmasını gerektiren bir durum olmadığını gerekçe göstererek iade talebinin reddini talep etti.
İsmail Yüce ve Ganna Yüce, 2011 yılında Antalya'da evlendi. Çiftin, Lorin ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Türk vatandaşı olan Ganna Yüce (35), 3,5 yıl önce ailesini ziyaret etmek istediğini söyleyerek Ukrayna'ya geldi ve bir daha Türkiye'ye geri dönmedi.

"BU HUKUKSUZLUĞU ANLATACAK KELİME YOK"
İsmail Yüce, duruşmanın bitiminde DHA'ya yaptığı açıklamada, "Hiçbir gerekçeleri olmadığı halde çocuğumuzun Ukrayna'dan iade edilemeyeceği yönünde karar verildi. Bu hukuksuzluğu anlatabilecek kelime yok. Yalan beyanları çürütmek için Türkiye'den bir çanta dolusu evrak getirdim. Evrakların tek sayfasına bakmayan hakim, 'Çocuğun iadesi yapılamaz' diye iki satır yazı okudu ve çekti gitti" dedi.
Kararla ilgili temyiz başvurusunda bulunacaklarını belirten Yüce, "Temyiz mahkemesi veya yargıtayın, Aytaç Atasoy arkadaşımızda olduğu gibi bize olumlu bir kararla dönerse bir mucize olur. İki yıldan fazladır verdiğim bu hukuk mücadelesi kişisel olarak bana değil, bu durumda olan yüzlerce insana yapılmış bir zulümdür. Ayrıca Türkiye ile Ukrayna arasındaki hukuk anlaşmalarına karşı saygısızlıktır. Bu kararın, ne Lahey Sözleşmesi'ne, ne de dünya çocuk haklarını koruma kanunlarına dayanan hiçbir gerekçesi yok" diye konuştu.
Ukraynalı eşlerinin ülkelerine götürdükleri çocuklarını görebilmek için hukuk mücadelesini sürdüren İsmail Yüce ve Aytaç Atasoy, geçen ay Ukrayna Devlet Başkanlığı binası önünde protesto eylemi yapmıştı.

Türk baba, Ukrayna'daki kızına kavuşamadı

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