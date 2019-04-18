Türk Bahçecilik kültürü Pekin’de tanıtılacak

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen lansman toplantısında 29 Nisan’da başlayacak EXPO 2019 Pekin’e Türkiye’nin katılımıyla ilgili bilgiler aktarıldı.
Pekin’deki Wangfujing Peninsula Hotel’de düzenlenen lansman toplantısına Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Batur Yılmaz ve Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in yanı sıra, turizm sektörü temsilcileri ile Çinli ve Türk basın mensupları katıldı. Etkinlikte, Türkiye’nin EXPO 2019 Pekin’e katılımı ve EXPO’da yer alacak Türkiye pavyonu hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.
‘‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşriflerini bekliyoruz"
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin EXPO 2019 Pekin’e “Geleceği Yeşil ile Kucakla” temasıyla katılacağını ifade etti. Konuşmasında, Türkiye pavyonunun, Türkiye’nin tarihî ve coğrafi zenginliklerinin, ulaştığı medeniyet ve kültür seviyesinin bir yansıması olarak tasarlandığını ifade eden Batur, "Pekin’de kendinizi Türkiye’de hissedecek kadar özel bir atmosfer yaratıldığını söyleyebilirim. Pavyonumuzun her köşesinde ülkemizin doğal güzelliklerinin yanı sıra, yöresel lezzetlerimiz tanıtılacak, geleneksel halk sanatlarımıza değişik zaman ve platformlarda tanıtılma imkanı sunulacaktır" diye konuştu.
EXPO’larda her ülke için bir milli gün belirlendiğini ifade eden Batur, "Ülkemiz için 1 Temmuz 2019 tarihini seçtik. Hazırlıklarımızı ziyaretçilere bir Türk bayramı yaşatacak şekilde planladığımız ve sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle şereflendirmelerini beklediğimiz milli günümüz için Türk lezzetlerinin dağıtımı, halk oyunları gösterimi, geleneksel sanatlarımızın icrası ve semazen gösterisi gibi özel etkinliklerin gerçekleştirilmesini planlıyoruz" dedi.
‘‘6 ay boyunca sürprizler olacak’’
Türkiye’nin EXPO Pekin 2019 Komiseri Tarık Sönmez de Türkiye pavyonunun, Anadolu’nun benzersiz doğal yaşamını, doğaya duyduğu saygıyı yansıtacak şekilde tasarlandığını söyledi.
Türk kültürünün özgün bir parçası olan hasbahçelerin Çinli ve yabancı misafirlerle buluşacağını dile getiren Sönmez, "Anadolu coğrafyasının zengin bitki çeşitliliğinin nadir örneklerinden Endemik Bitkiler Tüneli, yeşil ile inovatif çalışmaları bir araya getirdiğimiz İnovasyon ve Sürdürülebilirlik alanı ve Türkiye’nin 7 bölgesini temsil edecek biçimde tasarlanmış ve her bölgemizden bir mimari yapı gibi birçok önemli detayı da ziyaretçilerin beğenisine sunacağız" dedi.
Türkiye’ye tahsis edilen sergi alanında ebru, cam, hat, çömlekçilik gibi geleneksel sanatların icrasına da yer verileceğini ifade eden Sönmez, altı ay süresince ülkemiz pavyonunu canlı tutacak sürprizler hazırladıklarını dile getirdi.
Sönmez, ayrıca EXPO vesilesiyle bir İş Forumu düzenleyerek Türk ve Çinli iş adamlarını buluşturmayı, bu suretle ikili ticaretin artırılmasına katkı sağlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.
"Kültürel zenginliğimizi tanıtacağız"
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de yaptığı konuşmada, 2018 yılında Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının yüzde 60 yükseldiğini ve bu ivmeyi sürdürmeyi arzuladıklarını söyledi. Büyükelçi Önen, "EXPO 2019 Pekin sayesinde ülkemizin ekonomik potansiyelini ve kültürel zenginliğini Çin’e en etkili şekilde tanıtma şansına erişeceğiz" diye konuştu.
Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li’nin geçen ay İstanbul’da katıldığı bir seminerde yaptığı konuşmada, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 50’nci yıldönümü olan 2021 itibarı ile Türkiye’nin Çin’e ihracatının, Türkiye’deki Çin yatırımlarının ve Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısının iki katına çıkmasını öngördüğünü hatırlatan Önen, "Çinli meslektaşımın ortaya koyduğu somut hedeflere ulaşabileceğimize inancım tamdır" diye konuştu.
Lansman toplantısına katılan basın mensupları ve misafirler, Türk kahvaltı sofralarının zengin lezzetlerini tatma imkanı da buldu. Toplantının ardından Çellistanbul ve Burhan Öcal, Çinli ve Türk misafirlere Batı ve Doğu ezgilerinin harmanlandığı bir müzik dinletisi sundu. Yaklaşık 180 ülkenin bahçecilik örneklerinin ve özgün bitki türlerinin tanıtılacağı EXPO 2019 Pekin, 29 Nisan-7 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.
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