Türk Bahçecilik kültürü Pekin’de tanıtılacak

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen lansman toplantısında 29 Nisan’da başlayacak EXPO 2019 Pekin’e Türkiye’nin katılımıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Pekin’deki Wangfujing Peninsula Hotel’de düzenlenen lansman toplantısına Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Batur Yılmaz ve Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in yanı sıra, turizm sektörü temsilcileri ile Çinli ve Türk basın mensupları katıldı. Etkinlikte, Türkiye’nin EXPO 2019 Pekin’e katılımı ve EXPO’da yer alacak Türkiye pavyonu hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. ‘‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşriflerini bekliyoruz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin EXPO 2019 Pekin’e “Geleceği Yeşil ile Kucakla” temasıyla katılacağını ifade etti. Konuşmasında, Türkiye pavyonunun, Türkiye’nin tarihî ve coğrafi zenginliklerinin, ulaştığı medeniyet ve kültür seviyesinin bir yansıması olarak tasarlandığını ifade eden Batur, "Pekin’de kendinizi Türkiye’de hissedecek kadar özel bir atmosfer yaratıldığını söyleyebilirim. Pavyonumuzun her köşesinde ülkemizin doğal güzelliklerinin yanı sıra, yöresel lezzetlerimiz tanıtılacak, geleneksel halk sanatlarımıza değişik zaman ve platformlarda tanıtılma imkanı sunulacaktır" diye konuştu.

EXPO’larda her ülke için bir milli gün belirlendiğini ifade eden Batur, "Ülkemiz için 1 Temmuz 2019 tarihini seçtik. Hazırlıklarımızı ziyaretçilere bir Türk bayramı yaşatacak şekilde planladığımız ve sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle şereflendirmelerini beklediğimiz milli günümüz için Türk lezzetlerinin dağıtımı, halk oyunları gösterimi, geleneksel sanatlarımızın icrası ve semazen gösterisi gibi özel etkinliklerin gerçekleştirilmesini planlıyoruz" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Ejderha Taşı'nda define aramışlar! Nisan ayında kar manzarasını kaçırmadılar Yeni doğan tayı ölüme terk eden vicdansızlara, Aras EDAŞ ekiplerinden insanlık dersi

‘‘6 ay boyunca sürprizler olacak’’

Türkiye’nin EXPO Pekin 2019 Komiseri Tarık Sönmez de Türkiye pavyonunun, Anadolu’nun benzersiz doğal yaşamını, doğaya duyduğu saygıyı yansıtacak şekilde tasarlandığını söyledi.

Türk kültürünün özgün bir parçası olan hasbahçelerin Çinli ve yabancı misafirlerle buluşacağını dile getiren Sönmez, "Anadolu coğrafyasının zengin bitki çeşitliliğinin nadir örneklerinden Endemik Bitkiler Tüneli, yeşil ile inovatif çalışmaları bir araya getirdiğimiz İnovasyon ve Sürdürülebilirlik alanı ve Türkiye’nin 7 bölgesini temsil edecek biçimde tasarlanmış ve her bölgemizden bir mimari yapı gibi birçok önemli detayı da ziyaretçilerin beğenisine sunacağız" dedi.

Türkiye’ye tahsis edilen sergi alanında ebru, cam, hat, çömlekçilik gibi geleneksel sanatların icrasına da yer verileceğini ifade eden Sönmez, altı ay süresince ülkemiz pavyonunu canlı tutacak sürprizler hazırladıklarını dile getirdi.

Sönmez, ayrıca EXPO vesilesiyle bir İş Forumu düzenleyerek Türk ve Çinli iş adamlarını buluşturmayı, bu suretle ikili ticaretin artırılmasına katkı sağlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.