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Türk balıkçı İlker Reis 'Tekneni batıracağız' tehdidine karşı Yunan sahil güvenliğe böyle haddini bildirdi! 'Türkler geliyor birazdan kaçarsınız...'

03.02.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube kanalında çektiği videolarla tanınan İlker Reis, uluslararası karasularında Yunanistan sahil güvenliğiyle atıştı. Yunanlılar, Türk balıkçı teknesini tehdit etti. 'Burası Yunan karasuları buradan git' ifadesinden sonra İlker Reis'in tehdidiyle karşılaşan Yunan komutan 'Tekneni batıracağım' diye bağırdı. 'İşte siz bu kadarsınız' diyen İlker Reis'in isyan ettiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Uluslararası sularda balıkçılık yapan İlker Reis, Yunanistan sahil güvenliği tarafından tehdit ve baskıya uğradı. Türk balıkçılar bölgenin Yunanistan'a ait olmadığını söyleyince sinirlenen Yunan komutan 'Senin tekneni batıracağım, arkadaşlar üstüne sürün' diye bağırdı. İlker Reis, tehditlere boyun eğmeyince Yunan teknesi geri adım attı. O görüntüler sosyal medyayı salladı.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ, TÜRK BALIKÇILARI BÖYLE TEHDİT ETTİ! 'TEKNENİ BATIRACAĞIZ'

Yaşananları İlker Reis'in ekibinden bir kişi saniye saniye görüntüledi. Uluslararası karasularında balıkçılık yapan Türklere karşı baskıcı bir uygulama yapan Yunanlılar daha sonra geri adım attı.

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İLKER REİS HADLERİNİ BİLDİRDİ: 'GÜCÜN YETİYORSA GEL'

Balıkçı teknesinin başında yer alan İlker Reis, Yunan sahil güvenliğe böyle isyan etti:

'Sen kimsin! Gel gelebiliyorsan, aradık sahil güvenliği birazdan kaçarsınız. Siz hainsiniz. Gel müdahale et. Gel gücün yetiyorsa müdahale et. Siz ancak böylesiniz, bir şey yapamazsınız. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası su. Bana anlatmayın.'

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'BİZ KAÇARSAK MEYDAN ONLARA KALIR, BURASI ONLARIN DEĞİL'

'Tüm herkes görsün. Biz 1.5 mil daha uzaktayız. Bu adamlar bunu hep yapıyor. 6 mil sınırı var. Sürekli bunu yapıyorlar. Biz hiçbir zaman geri adım atmadık. Bir şey yapamazlar. Biz kaçarsak meydan bunlara kalır. Böyle konuşurlar ondan sonra susarlar. Biz balık tutmasak da her zaman buradayız. Bunu herkes duyacak. Burası onların değil.'

İlker Reis'in bu tepkisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Yunanistan
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