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Türk balıkçı teknesi Romanya karasularında batırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

Romanya’ya kalkan avına giden Türk balıkçıların teknesine sahil güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı.

Romanya’ya kalkan avına giden Türk balıkçıların teknesine sahil güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. Balıkçı teknesinin batırıldığı iddia edilen olayda, 3 balıkçının yaralandığı, 5 balıkçının ise gözaltına alındığı belirtildi.
Olay, Romanya’nın Köstence açıklarında meydana geldi. Ordu’nun Perşembe ilçesinden olduğu öğrenilen 8 balıkçı kalkan avı için Romanya’ya gitti. Romanya sularında avlandıkları iddiası ile Romanya Sahil Güvenlik ekibi tarafından, Türk balıkçıların teknesi müdahale edildi. Yaşanan arbede sonrası ve iddiaya göre sahil güvenlik ekiplerinin ateş açması sonrası 3 balıkçının yaralandığı, 5 balıkçının ise gözaltına alındığı belirtildi. Romanya güvenlik güçlerine ait görüntülerde, yaşanan olaylar ve müdahale anı kaydedildi.

“Balıkçı kayığı batırıldı”
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Saim Tandoğan, “Arkadaşlarımız uluslararası suda kalkan avlarken, Romanya güvenlik ekipleri ile sıkıntıya düşmüşler, Romanya kayıkları batırıyor. Allah’a şükür can kaybı yok, yaralanma var, şu anda Köstence’de hastanedeler” dedi.
Yaralılara hastanede müdahale edildiğini ve geri kalan 5 kişinin de durumlarının iyi olduğunu aktaran Başkan Tandoğan, “Onları getirmeye çalışıyoruz, inşallah en kısa sürede geri gelecekler. Başkonsolosluğumuz gerekeni yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece mal kaybı ve yaralı var. Ailelerinin de merakla beklediğini biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

3 ay önce benzer bir olay yaşanmıştı.
Öte yandan, yine Romanya açıklarında kalkan avı yapan aynı balıkçılara açılan ateş sonrası 3 kişi yaralanmış, teknede ise maddi hasar meydana gelmişti. Olayda balıkçılar, teknelerinin batmaması için kendilerini ateşe siper etmişti.

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