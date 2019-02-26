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Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 17:49 | Son Güncelleme

ROMANYA Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı.

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) - ROMANYA Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 3 balıkçı yaralanırken, teknede de hasar oluştu. Balıkçılar saldırının uluslararası karasularda yapıldığını belirtirken, olay anı ise cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 20 Şubat'ta Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında meydana geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesi, iddiaya göre uluslararası karasularda, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermiler kullanarak ateş açtı. Büyük korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu. Plastik mermi isabet eden kaptan Serdal Memiş ve tayfa Samet Demir ile eline gerçek mermi isabet eden İsa Memiş yaralandı. Bir süre sonra Romanya Sahil Güvenlik ekipleri, geri çekildi. Kurşun delikleri oluşan balıkçı teknesi, 8 kişilik tayfası ile İstanbul'a döndü.

OLAY ANI KAMERADA

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tayfanın panik yaşadığı o anlarda İsa Memiş'in elinden yaralandığı, bazı balıkçıların ise tekbir getirdiği görülüyor.

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