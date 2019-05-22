TÜRK BALIKÇI TEKNESİNE MÜDAHALEDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

KARADENİZ'de, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle açılan ateş sonucu 3 balıkçının yaralandığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sahil güvenlik ekiplerinin Türk balıkçılara müdahalesi yer aldı. Ordu'nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından Romanya'ya giden Ordulu balıkçılar, önceki gün Köskence açıklarında, uluslararası karasularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik ekiplerinin 'dur' ihtarı ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçıda gözaltına alındı. Mermilerin isabet ettiği balıkçı tenkesi de battı. Yaralı balıkçılar tedavi için Köstence'de hastaneye götürülürken sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Türk balıkçıların bugün Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine müdahalesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ateş açılan balıkçıların büyük panik yaşadığı ve tekne ile kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Balıkçılar, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındığı da görüntülerde yer aldı. Ordu'da 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesiyle Romanya'ya balık avına giden balıkçılardan 3'ü, 20 Şubat'ta da yine Sahil Güvenlik ekiplerinin plastik ve gerçek mermilerle açtığı saldırı sonucu yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Balıkçılara ateş açılmasından yeni görüntüler

Süre: 3:38 DK Boyut: 541 MB

Haber: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

