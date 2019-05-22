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Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KARADENİZ'de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ordu'nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından Karadeniz’e açılan Türk balıkçılar, önceki gün Köstence açıklarında, uluslararası karasularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik, 'dur' ihtarının ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alındı. İsabet eden mermiler nedeniyle balıkçı teknesi de battı. Köstence'de hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Türk balıkçıların bugün Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği bildirildi. Bu arada, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine müdahalesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ateş açılan teknedeki balıkçıların büyük panik yaşadığı ve kaçmaya çalıştıkları görüldü. Balıkçıların, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındığı da görüntülerde yer aldı. 20 Şubat'ta da Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında Perşembe'den balık avına çıkan 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesine yine Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından plastik ve gerçek mermilerle ateş açılmış, 3 balıkçı yaralanmıştı.

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