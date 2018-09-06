Türk basketbolunun acı kaybı

İSTANBUL (AA) - Türk basketbolun duayen isimlerinden İsmet Badem, Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski basketbolcu ve spor yorumcusu babasının Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında vefat ettiğini bildirdi.

