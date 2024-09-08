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Türk basketbolunun önemli isimlerinden İlkan Karaman, hayatını kaybetti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.09.2024 11:36
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34 yaşındaki milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti. Öğrenilen bu acı haber sonrası spor dünyasında büyük üzüntü yaşandı. Alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün kaldırıma çıkmasıyla aracın altında kalan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Türk basketbolunun önemli isimlerinden İlkan Karaman, hayatını kaybetti!

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün kontrolündeki araç, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı. Talihsiz olayın ardından Karaman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

DALIŞ YAPMAK İÇİN DALAMAN'A GİTMİŞTİ

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Tatilini Dalaman'da sürdüren İlkan Karaman, dalış yapmak için Dalaman'a gitmişti. Arkadaşlarının benzin aldığı sırada yol kenarında beklerken, direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücünün aracı kaldırıma çıkarak İlkan Karaman'a çarptı. Aracın altında kalan İlkan Karaman olay yerinde hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Karaman'ın vefatı hakkında açıklama yapan Beşiktaş, "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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Basketbol
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