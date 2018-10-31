Türk başsavcılığı: Kaşıkçı'nın cesedi parçalanıp yok edildi

Başsavcılık, tüm bu eylemlerin planlı olduğunu belirtti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud el Muceb'in Türkiye'deki incelemelerini tamamlamasının ardından Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, Cemal Kaşıkçı'nın "daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğü", ardından da "yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edildiği" sonucuna varıldığını duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'nin "gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarına rağmen" El Muceb ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen görüşmelerden "somut sonuç" elde edilemediği belirtildi.

"Olayla ilgili olarak 'yerli iş birlikçi' bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir" denilen açıklamada, görüşmelerde Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin Türkiye'ye iadesi talebinin yinelendiği ifade edildi.