HABER

Türk başsavcılığı: Kaşıkçı'nın cesedi parçalanıp yok edildi

31.10.2018 18:47 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın Suudi başkonsololosluğuna girer girmez boğularak öldürüldükten sonra cesedinin parçalanarak yok edildiğini açıkladı.

Türk başsavcılığı: Kaşıkçı'nın cesedi parçalanıp yok edildi

Başsavcılık, tüm bu eylemlerin planlı olduğunu belirtti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud el Muceb'in Türkiye'deki incelemelerini tamamlamasının ardından Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, Cemal Kaşıkçı'nın "daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğü", ardından da "yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edildiği" sonucuna varıldığını duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'nin "gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarına rağmen" El Muceb ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen görüşmelerden "somut sonuç" elde edilemediği belirtildi.

"Olayla ilgili olarak 'yerli iş birlikçi' bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir" denilen açıklamada, görüşmelerde Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin Türkiye'ye iadesi talebinin yinelendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyet, Kaşıkçı'nın cesedinin akıbetinin "birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebilmesi" için Suudi Arabistan'a davet edildi. Suudi heyetinin, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi eyleminin planlı olup olmadığının" da bu sorgulamalar sonucunda anlaşılabileceğini aktardığı belirtildi.

Suudi başsavcının İstanbul'daki temas ve incelemeleri

Pazar günü İstanbul'a gelen Suudi başsavcı, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda cinayeti soruşturan savcılarla görüşmelerde bulunmuş, Suudi Arabistan başkonsolosluğunda da incelemeler yapmıştı. Suudi başsavcı, MİT temsilcileriyle de görüşmüştü.

Ancak başsavcının ziyaretinin ardından Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan'ın soruşturma konusunda iş birliğine istekli olduğundan kuşku duyduklarını ifade etmişti.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan Türk yetkili, "Suudi yetkililer daha çok, Türkiye'nin elinde faillere karşı hangi kanıtlar olduğuyla ilgileniyorlar gibi görünüyor” dedi.

Suudi Arabistan yönetimi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul başkonsolosluğunda öldürüldüğü iddialarını 20 Ekim tarihine kadar reddetmişti. Suudi Başsavcı El Muceb 25 Ekim'deki açıklamasında ise "Türk yetkililerden gelen bilginin Kaşıkçı vakasının şüphelilerinin eylemlerinin planlı olduğuna işaret ettiğini" söylemişti.

Türk hükümeti, soruşturma kapsamında Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 kişinin Türkiye'de yargılanmasını talep etmiş ancak Riyad Ankara'nın bu talebini reddetmişti. Suudi Arabistan yönetimi, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu da bilmediğini savunuyor.

DW/JD,CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Kadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Cemal Kaşıkçı cinayeti: Başsavcılık'tan 'Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı, yok edildi' açıklamasıCemal Kaşıkçı cinayeti: Başsavcılık'tan 'Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı, yok edildi' açıklaması
'Kaşıkçı Planlı Olarak Önce Boğuldu Sonra Parçalanarak Yok Edildi''Kaşıkçı Planlı Olarak Önce Boğuldu Sonra Parçalanarak Yok Edildi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir devir kapanıyor! 'Yetersiz Bakiye!' anonsu tarih olacak

Bir devir kapanıyor! 'Yetersiz Bakiye!' anonsu tarih olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Trump zorda! Taziye ziyaretinde protesto edildi!

Trump zorda! Taziye ziyaretinde protesto edildi!

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

İlginizi Çekebilir

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya'da düşen uçaktan geriye kalanlar

Endonezya'da düşen uçaktan geriye kalanlar

Tehlikeli gerginlik! İngiliz jetleri havalandı

Tehlikeli gerginlik! İngiliz jetleri havalandı

'Ekonomik yaptırımların ardından halkı zor günler bekliyor'

'Ekonomik yaptırımların ardından halkı zor günler bekliyor'

İklim değişikliği ile mücadele için iyi haber

İklim değişikliği ile mücadele için iyi haber

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Trump'tan sert tehdit! Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek!

Trump'tan sert tehdit! Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.