HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk bayrağı 'Dünyanın en güzel bayrağı' anketinde lider

Türk bayrağı 'Dünyanın en güzel bayrağı' anketinde lider

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 21:45 | Son Güncelleme

İspanyol spor gazetesi Marca’nın internet sitesinde başlattığı "Dünyanın en güzel bayrağı" anketinde Türkiye, 4. günde 335 bin 800 oyla zirvede bulunuyor.

Türk bayrağı 'Dünyanın en güzel bayrağı' anketinde lider

İspanya’da günlük olarak yayımlanan spor gazetesi Marca, internet sitesi üzerinden geçtiğimiz 17 Nisan’da "Dünyanın en güzel bayrağı" temalı anket başlattı. "Kalbinizle değil, aklınızla oy kullanmaya çalışın. Sonuç ne olacak?" ifadeleriyle başlatılan ankette 42 ülke yer alırken, Türk bayrağı 335 bin 800 oyla 1. sırada yerini koruyor.

İnternet üzerinden yapılan ankette İspanya 51 bin 900 oy ile 2., ABD 12 bin 600 oyla 3., Brezilya 10 bin 400 oyla 4. ve Güney Afrika ise 8 bin 200 oyla 5. sırada yer alıyor. Ankette ilk 10’da yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Meksika, İngiltere, Uruguay, Kanada ve Kenya olarak sıralandı. Anketin son sırasında bin 100 oy ile Polonya bayrağı bulunuyor.

Kullanıcıların büyük çoğunluğunun Türk Bayrağına oy verdiği görüldü.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Şans Topu çekiliş sonuçları belli olduŞans Topu çekiliş sonuçları belli oldu
Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifiKendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi
Anahtar Kelimeler:
Dünyanın en güzel bayrağı türk bayrağı anket

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan çağrısına tepki

Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan çağrısına tepki

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Trump 'vur emri' verdi!

Trump 'vur emri' verdi!

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Diğer Haberler
22 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

18 ailenin 22 bin TL veresiyesini kapattı, defteri yaktırdı

18 ailenin borcunu ödeyip defteri yaktırdı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bölgeleri tek tek sıraladı ve...

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bölgeleri tek tek sıraladı ve...

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından 23 Nisan ve ramazan açıklaması

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından 23 Nisan ve ramazan açıklaması

Son dakika: PKK Cizre gençlik sorumlusu Resul Özdemir, Türkiye'ye getirildi

PKK'nın kritik ismi Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Koca’dan New York Times’ın haberine tepki

Bakan Koca’dan New York Times’ın iddiasına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.