Türk bayrağı 'Dünyanın en güzel bayrağı' anketinde lider

İspanya’da günlük olarak yayımlanan spor gazetesi Marca, internet sitesi üzerinden geçtiğimiz 17 Nisan’da "Dünyanın en güzel bayrağı" temalı anket başlattı. "Kalbinizle değil, aklınızla oy kullanmaya çalışın. Sonuç ne olacak?" ifadeleriyle başlatılan ankette 42 ülke yer alırken, Türk bayrağı 335 bin 800 oyla 1. sırada yerini koruyor.

İnternet üzerinden yapılan ankette İspanya 51 bin 900 oy ile 2., ABD 12 bin 600 oyla 3., Brezilya 10 bin 400 oyla 4. ve Güney Afrika ise 8 bin 200 oyla 5. sırada yer alıyor. Ankette ilk 10’da yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Meksika, İngiltere, Uruguay, Kanada ve Kenya olarak sıralandı. Anketin son sırasında bin 100 oy ile Polonya bayrağı bulunuyor.

Kullanıcıların büyük çoğunluğunun Türk Bayrağına oy verdiği görüldü.

(İHA)

