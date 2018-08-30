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Türk bayrağı ile dalış yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, jandarma ve dalış okulu üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 9 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile denize dalış yaptı.

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, jandarma ve dalış okulu üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 9 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile denize dalış yaptı.

Kandıra Jandarma Komutanlığı ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kandıra Kerpe sahilinde su altı dalışı gerçekleştirdi. 8 dalgıç 'İzmir Marşı'nı söyleyerek, 9 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Türk bayrağı ile yaklaşık 20 metre derinliğe daldı. Bazı dalgıçlar da ayrıca bayraklarla dalış yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi botla etkinliği takip ederken, sahilde bulunanlar dalgıçların bayrakla denize dalmasını ve yüzeye çıkmasını keyifle izleyerek, alkışlarla destek oldu.

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