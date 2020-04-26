HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde

Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2020 00:43 | Son Güncelleme

İsviçre Alpleri ve Avrupa'nın en yüksek zirvelerinden Matterhorn Dağı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınıyla mücadeleye destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde

Ülkenin İtalya sınırında yer alan 4 bin 478 metre yükseklikteki dünyaca ünlü dağa yansıtılan ay yıldızlı bayrak görenleri büyüledi.

Zermatt Turizm Ofisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede ülkelerle dayanışma amacıyla Türk bayrağının dağa yansıtıldığı bildirildi.

İsviçre Alpleri'nin zirvesindeki büyüleyici ay yıldızlı bayrak görüntüsü, kısa sürede İsviçre'deki Türklerin sosyal medya hesaplarında en fazla kullanılan fotoğraf oldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda İsviçre makamlarına teşekkür edildi.

Öte yandan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şube Başkanı Şeref Yıldız'ın da Türk bayrağının zirveye yansıtılması için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Matterhorn Dağı'na farklı günlerde farklı ülkelerin bayrakları koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla yansıtılıyor. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
New York Valisi'nden eczanelere Kovid-19 testi yapma yetkisiNew York Valisi'nden eczanelere Kovid-19 testi yapma yetkisi
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı
Anahtar Kelimeler:
isviçre türk bayrağı

En Çok Okunan Haberler

İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu

İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

CHP’li Özel: Soma kırmızı alarm veriyor

CHP’li Özel: Soma kırmızı alarm veriyor

Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi

Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kanada’da 12 saatten fazla süren kanlı saldırı

Kanada’da 12 saatten fazla süren kanlı saldırı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Diğer Haberler
New York Valisi'nden eczanelere Kovid-19 testi yapma yetkisi

New York Valisi'nden eczanelere Kovid-19 testi yapma yetkisi

Skandalı kızı anlattı! İsveç'te koronavirüslü Türk hastayı tedavi etmeyip evine gönderdiler

Koronavirüslü Türk hastayı tedavi etmeyip evine gönderdiler

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi

Fransa'da can kaybı 22 bin 614'e yükseldi

Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 200 bini geçti

Koronavirüs kabusu! Can kaybı 200 bini geçti

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 26 bin 384'e yükseldi

İtalya'da son durum! Bir günde 415 can kaybı

İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu

İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.