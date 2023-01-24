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  4. Türk bayrağı ortaya çıktı, son hali havadan görüntülendi! Kız Kulesi için heyecanlı bekleyiş: Tüm gözler o tarihte

Türk bayrağı ortaya çıktı, son hali havadan görüntülendi! Kız Kulesi için heyecanlı bekleyiş: Tüm gözler o tarihte

24.01.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde 2021 yılından beri restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Devam eden çalışmalarda yapının son durumu havadan görüntülendi. Üst taraftaki iskele söküldü, Türk bayrağının asılı olduğu direk ve âlem ortaya çıktı. Gözler Kız Kulesi'nin "Anıt Eser" olarak açılması beklenen tarihe çevrildi.

Türk bayrağı ortaya çıktı, son hali havadan görüntülendi! Kız Kulesi için heyecanlı bekleyiş: Tüm gözler o tarihte

Müze Kart'la girilebilecek, ziyarete mart ayında açılacak. Kız Kulesi'nde restoran çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021'de başlatılmıştı.

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TÜRK BAYRAĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi’nin üst tarafında bulunan iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk bayrağının asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı. Devam eden çalışmalar dron ile görüntülendi.

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MÜZE KART İLE ZİYARET EDİLEBİLECEK

Müze Kart’ın da geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi’nin, “Anıt Eser” olarak mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.

(İHA)

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Kız Kulesi

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