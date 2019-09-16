Türk bayrağını çalan Rum'un babası Kıbrıslı Türklerden özür diledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'ya bağlı Akdoğan köyündeki Dr. Fazıl Küçük İlkokulundan Türk Bayrağı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın fotoğrafını alıp kaçan 16 yaşındaki Rum Savvas Koulendoru'nun babası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mektup yazarak, özür diledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklama göre, Koulendoru'nun babası, Akıncı'ya gönderdiği mektubunda büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, tüm Kıbrıslı Türklerden özür dilediğini belirtti.

Mektupta, "Şiddetle kınadığımız 16 yaşındaki oğlumuzun düşüncesiz davranışlarının sonuçlarına duyduğumuz üzücü pişmanlığımızı ifade ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'ya özür mektubuyla birlikte, Türk Bayrağı ile Denktaş'ın fotoğrafını da gönderen baba, "Sizi temin ediyorum ki, oğlum yapmış olduğu yanlışı anlamıştır, pişman olmuştur ve bunun tekrarı olmayacaktır." diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Mektupta, "Sizin aracılığınızla hem kendim, hem oğlum ve de tüm ailemiz, bu davranışlardan dolayı haklı olarak üzüntü, öfke ve hayal kırıklığı hisseden herkesten içtenlikle özür dileriz." diyen aile, Akıncı'dan özürlerinin Kıbrıs Türk toplumuna iletilmesini rica etti.